Kultur Schwandorf

09.06.2017

09.06.2017

Der Verein "Partner für den Landkreis" vergibt den Zukunftspreis heuer zum achten Mal, davon zum zweiten Mal in der Kategorie "Bildung". Bis zum 22. September haben Bildungseinrichtungen aller Art die Möglichkeit, ihre Bewerbungsunterlagen einzureichen. Bei der Vergabe des ersten Zukunftspreises im Bereich "Bildung" im Jahr 2011 belegten drei Gymnasien des Kreises die ersten Plätze. "Das hat uns damals zurecht viel Kritik eingebracht", gab Vorsitzender Alois Hagl zu verstehen. Der Verein werde die Bedingungen deshalb ändern und diesmal drei Zukunftspreise vergeben. Einen in der Kategorie "Grund- und Mittelschulen", einen für "Realschulen, Gymnasien, Berufliche Oberschule und Berufsschule" sowie einen in der Rubrik "Weitere Bildungseinrichtungen und Projekte".

Was erwartet die Jury von den eingesandten Vorschlägen? "Sie müssen positive Auswirkungen auf die Entwicklung und die Zukunftsperspektive des Landkreises haben", fasst Vorsitzender Alois Hagl das Ziel in einem Satz zusammen. Gefragt seien innovative Bildungsprojekte, Kooperationen von Schule und Wirtschaft sowie wegweisende Fortbildungs- und Qualifizierungsmodelle.Bewerbungsformular und Bewertungskriterien sind im Internet abrufbar unter www.zukunftspreis-landkreis-schwandorf.de. Im Oktober wird sich die Jury zur Auswertung treffen. Ihr gehören an: Alois Hagl (Vereinsvorsitzender), Hans Klemm (ehemaliger Chefredakteur), Thomas Hanauer (IHK-Vizepräsident), Toni Hinterdobler (HWK-Hauptgeschäftsführer), Thomas Unger (Abteilungsleiter Schulen an der Regierung), Franz-Xaver Huber (Ministerialbeauftragter für die Gymnasien), Dr. Andrea Klug (OTH-Präsidentin), Klaus Vietze (Ministerialbeauftragter für die Berufsschulen) und Maria Kinzinger (Ministerialbeauftragte für die Realschulen). Im November erfolgt die Preisverleihung wieder im ZMS-Gebäude. Die Gewinner in den drei Kategorien erhalten jeweils einen Geldpreis von 1000 Euro und eine Skulptur des Nabburger Bildhauers Paul Schinner.