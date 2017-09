Kultur Schwandorf

15.09.2017

Der Mitarbeiter-Chor der Witt-Gruppe tritt erstmals in Schwandorf auf - und zwar am Donnerstag, 5. Oktober. Unter dem Motto "Singing Witt goes Pop" präsentiert der Chor einer Mitteilung zufolge einen Mix aus dem aktuellen Programm sowie den Top-Hits aus über fünf Jahren Singing Witt. Die Sänger folgen der Einladung des Hospizvereins Stadt und Landkreis Schwandorf und des Fördervereins Waldkindergarten Schwanenkinder. Das Benefizkonzert beginnt um 19 Uhr in der Oberpfalzhalle. Der musikalische Bogen reicht von Pop über Musical hin zur Klassik und Weltmusik. Karten gibt's im Vorverkauf bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", im Internet auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen in der Region. Bild: exb