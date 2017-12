Kultur Schwandorf

"Rock und Schall" an neuem Ort: Der Jugendbeirat feiert in diesem Jahr am Freitag, 8. Dezember, auf dem Gelände des Jugendtreffs. Die Rockweihnacht startet um 18 Uhr. Mit echten Weihnachtsmarktbuden, einer eigenen Freiluftbühne und toller Deko wird für ein gemütliches Weihnachts-Flair gesorgt.

Natürlich wird es wieder ein abwechslungsreiches Programm geben. Der Multiinstrumentalist Peter Knoll hegt eine besondere Leidenschaft für exotische Instrumente, von denen er an diesem Abend einige demonstrieren wird. Im Anschluss wird die Band "A.L.L. Acoustic" für Stimmung sorgen. Die drei jungen Frauen aus dem Städtedreieck spielen unter anderem aktuelle Songs von "Bastille", James Bay oder "The Script" und interpretieren sie zum Teil völlig neu. Durch ein rein akustisches Arrangement, einem dreistimmigen Gesang und zwei Gitarren erscheinen die Lieder in einem völlig neuen Gewand.Den Abschluss werden die Jungs von "The Nasty Royals" geben. Die sechsköpfige Kombo hat es mit Ihrem Indie-Brass-Rock zuletzt bis in das Regionalfinale des Bandcontests geschafft. Dieses Mal wird die Nabburger Formation passend zur Veranstaltung eine akustische Variante ihres Sets zum Besten geben. Für warme und kalte Getränke und Gegrilltes ist ist gesorgt. Der Eintritt ist frei.