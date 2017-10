Kultur Schwandorf

"Suono" (italienisch für "Klang" wie auch "ich spiele") ist der Name des neuen Projekts von Martin Kälberer: Eine reine Solo-Piano-Platte Produktion sollte es werden. Doch es ist ein Doppel-Album geworden und damit weit mehr: den Piano-Aufnahmen mit dem Namen "einklang" steht musikalisch wie konzeptionell das Album "vielklang" gegenüber, eine multiinstrumentale Reise durch die Klangdimensionen von Metall, Holz und Saiten. Am Sonntag, 15. Oktober, ab 20 Uhr ist Kälberer in der Schwandorfer Spitalkirche zu erleben, am Freitag, 10. November, in der Historischen Druckerei Seidl in Sulzbach-Rosenberg. Bild: exb