10.12.2017

Pferd und Kutsche bleiben unsichtbar. Auch die Sache mit dem "Blut im Schuh" löst Regisseurin Manuela Pürzel-Lehner kindgerecht. Es ist die neunte Saison der "Theaterbühne" im Felsenkeller.

Hilfe der Tauben

Ausverkauft

Die Schauspieler Die Besetzung der "Theaterbühne": Aschenputtel - Alina Jäger, Prinz - Christian Köppl, Stiefmutter -Susanne Steinshorn, Adelheid - Nina Steinshorn, Kunigunde - Yvonne Hofmann, Heinrich - Erwin Zechmann, Köchin - Irene Kaaden, Magd - Sabine Brunner, Junge - Fabian Wolf, Freund - Kevork Kaspar, Täubchen - Tamina Hann, Anna Huber, Lena Huber, Tom Paulus, Lisa Paulus, Sophia Pirdschun, Helena Rinn, Annika Scheibl, Antonia Schmid und Jasmin Steier. (rhi)

Zehn Hauptrollen und ebenso viele "Täubchen-Nebenrollen" waren zu besetzen. Erstmals führte nicht Ingrid Wilhelm, sondern Manuela Pürzel-Lehner Regie. Nach Wochen der Vorbereitung war am Samstag Tag der Premiere.In vier Szenen zeigten die Darsteller das Märchen vom "Aschenputtel" in der Pürzel-Version. Die Zuschauer erlebten mit, wie die verwaiste Königstochter von ihrer Stiefmutter und ihren Stiefschwester n schikaniert wird. Mit Hilfe ihres treuen Dieners und vieler Täubchen schafft sie es aber, auf den Ball zu gehen, auf dem sich der Prinz in sie verliebt. Doch "Aschenputtel" muss bis Mitternacht zurück sein und verliert in aller Eile den Schuh. Den passt der Prinz zunächst ihren Stiefschwestern an. Doch die Täubchen warnen ihn: "Rucke di guh, rucke di guh, zu klein ist der Schuh". Dem "Aschenputtel" passt er. So erlebten die Zuschauer im Kellerlabyrinth ein Happy-End.Weitere Vorstellungen sind am 16. und 17. Dezember jeweils um 13.30 Uhr und 15 Uhr. Der Treffpunkt ist eine Viertelstunde vor Beginn am Marktplatz-Brunnen. Alle vier Vorstellungen sind bereits ausverkauft.