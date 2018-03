Kultur Schwandorf

28.03.2018

3

0 28.03.2018

Im Oberpfälzer Künstlerhaus stehen in den kommenden Wochen einige interessante Veranstaltungen an. Ein Überblick:

Am Mittwoch, 25. April hält Helmut Hein einen Vortrag zum Thema "Karl Marx und die Folgen". Dabei geht es um die Fragen: Wie konnte der Theoretiker der entschiedensten Freiheit zum Stichwortgeber der Gulag-Systeme und des Massenmords auf dem Weg zum "neuen Menschen" werden? Alles nur ein Missverständnis? Hein stellt die wichtigsten Werke vor, diskutiert ihre Ambivalenz und untersucht, wie sich die fortwirkende Faszination dieses Meisterdenkers erklären lässt. Der Vortrag beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Die Karte kostet 8 Euro (4 Euro ermäßigt).Stefan Mickisch kehrt nach längerer Pause für einen musikalischen Ausflug in das Oberpfälzer Künstlerhaus zurück, um sein treues Publikum mit einem Zusammenschnitt aus seinem persönlichen Repertoire zu begeistern. Er spielt "Nietzsche 3 Klavierstücke", "Mickisch Paraphrasen zu Lohengrin" sowie "Tristan - Götterdämmerung - Parsifal". Zu hören ist Mickisch am Freitag und Samstag, 11. und 12. Mai, jeweils um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr. Eine Karte kostet 24 Euro (ermäßigt 18 Euro).Bernhard Setzwein liest am Donnerstag, 24. Mai, um 20 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr) aus seinem neuen Buch "Der böhmische Samurai" vor. Zwischen altem Glanz und neuer Welt - ein Roman nach der bewegten Geschichte der Familie Coudenhove-Kalergi, in deren Schicksal einander kosmopolitisches Denken und provinzieller Nationalismus, fernöstliche und mitteleuropäische Kultur ebenso wie die glamouröse Ära der Jahrhundertwende-Aristokratie und die neuen Zeiten von Technik und Fortschritt gegenüberstehen. Mit hinreißender Fabulierlust und leichter Hand erzählt Setzwein die Geschichte einer Familie an der Schwelle vom alten zum neuen Europa. Der Eintritt kostet 8 Euro (ermäßigt 4 Euro).Karten gibt es für Interessierte im Oberpfälzer Künstlerhaus, Fronberger Straße 31, in Schwandorf. Ticketreservierungen für alle Veranstaltungen sind unter Telefon 09431/9716 möglich.___Weitere Informationen: