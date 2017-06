Politik Schwandorf

15.06.2017

Der Stadtrat hat einstimmig gefordert, dass die Starkstromleitungen Ostbayernring und Süd-Ost-Link gebündelt und als Erdkabel verlegt werden. Landtagsabgeordneter Franz Schindler (SPD) will nun von der Staatsregierung wissen, wie die Chancen dafür stehen.

Ring unter die Erde

Gesetze ändern

In seiner Anfrage, die der Redaktion vorliegt, verweist Schindler auf die besonderen Probleme in der Stadt, sollte der Ersatzneubau des Ostbayernrings - wie von Tennet favorisiert - auf der Naabtrasse bleiben. Der Stadtrat hatte das einstimmig abgelehnt.Besonders, weil die Abstände zur Wohnbebauung in Ettmannsdorf deutlich unter den 400 Metern liegen würden, die künftig im Landesentwicklungsplan festgelegt werden sollen. Nun soll der Süd-Ost-Link, der erdverkabelt wird, auf einem Vorzugskorridor im Westen der Stadt verlegt werden. Der Stadtrat fordert deshalb eine Bündelung und Erdverkabelung beider Leitungen. Tennet habe der Erdverkabelung des Ostbayenrings bisher entgegengehalten, dass das Gesetz eine Erdverkabelung von Drehstrom-Höchstspannungsleitungen nur bei einigen Pilotprojekten in Norddeutschland erlaube, schreibt Schindler. Nun habe sich der bayerische Ministerpräsident bei einer Sitzung des Kabinetts in Amberg (wir berichteten) dafür ausgesprochen, auch den Ersatzneubau des Ostbayernrings als Erdkabel auszuführen.Schindler will nun von der Staatsregierung wissen, ob sie die Auffassung teilt, dass die parallel vorangetriebenen Planungen das raumordnerische Gebot der Bündelung von Infrastruktureinrichtungen missachten und welche Möglichkeiten die Staatsregierung sieht, die Bündelung der beiden Leitungsvorhaben in einer Trasse samt Mindestabständen durchzusetzen.Außerdem fragt Schindler, ob es die Staatsregierung für erforderlich hält, die betreffenden Gesetze dahingehend zu ändern, dass der Ostbayernring zumindest teilweise erdverkabelt werden kann und ob die Staatsregierung in dieser Richtung schon aktiv geworden sei.Ferner erkundigt sich Schindler nach den Realisierungschancen eines Pilotprojekts "gemeinsame Erdverkabelung einer Gleichstrom- und Drehstromtrasse". Abschließend will Schindler von der Regierung wissen, wie bayerische Landesplanungs- oder auch andere Behörden an den weiteren Planungs- und Genehmigungsphasen für den Ostbayernring und den Süd-Ost-Link beteiligt sind und welche Möglichkeiten sie haben, auf die Bündelung und Erdverkabelung der beiden Vorhaben unter Wahrung der vorgesehenen Mindestabstände Einfluss zu nehmen.