28.07.2017

Der Wahlausschuss, der am Freitag am Landratsamt tagte, konnte einen Wahlvorschlag nicht akzeptieren. Dr. Alois Burkert aus Traitsching (Landkreis Cham) darf somit am 24. September nicht zum Bundestag kandidieren. Neun Bewerbungen von Direktkandidaten für den Wahlkreis 234 Schwandorf (mit Landkreis Cham) waren fristgerecht bei der Wahlzentrale eingegangen (wir berichteten). Über deren Zulässigkeit entschied nun der zuständige Wahlausschuss. Er befand, dass Dr. Alois Burkert, der für die Freien Wähler Deutschland (FWD) antreten wollte, nicht kandidieren darf. Denn die FWD waren mangels der notwendigen Unterschriftenzahl vom Bundeswahlleiter abgelehnt worden. An dieses Votum fühlte sich der Wahlkreisausschuss gebunden und ließ analog dazu den nominierten FWD-Direktkandidaten nicht zu. Als parteifreier Bewerber hätte er antreten dürfen, doch darauf zielte der eingereichte Wahlvorschlag nicht ab. Somit gibt es am Wahltag nur folgende acht Kandidaten: Karl Holmeier (CSU), Marianne Schieder (SPD), Ines Tegtmeier (FDP), Tina Winklmann (Bündnis 90 / Die Grünen), Marius Josef Brey (Die Linke), Dr. Stefan Scheingraber (ÖDP), Frank Aumeier (Freie Wähler Bayern) und Ewald Ehrl ("Für das Vaterland").