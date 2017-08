Politik Schwandorf

02.08.2017

Man merkte, dass die Anspannung der vergangenen Monate von den jungen Ausländern und ihren ehrenamtlichen Helfern abfiel. Denn endlich ging das lange Kirchenasyl zu Ende, in das sich ein junger Mann aus dem Irak und zwei Frauen aus Eritrea geflüchtet hatten.

Letzter legitimer Versuch

Rechtsmittel, Petitionen

So wurde am Montag ein Fest im Kirchengarten der evangelischen Erlöserkirche gefeiert, bei dem viel gedankt wurde - und bei dem es jede Menge Spezialitäten aus den Heimatländern der Gemeindeschützlinge zu essen gab, etwa gefüllte Weinblätter. Wer es etwas rustikaler mochte, durfte sich von den Schweinsbratwürsten bedienen, was die Moslems unter den Gästen aber freundlich ablehnten.Kirchenasyl ist ein letzter legitimer Versuch einer Kirchengemeinde, durch zeitlich befristeten Schutz eine unmittelbar drohende Abschiebung der betreffenden Flüchtlinge nach dem "Dublin II"-Verfahren abzuwenden. Ziel ist, eine erneute, sorgfältige Überprüfung ihres Schutzbegehrens zu ermöglichen oder mit den betroffenen Personen und Behörden eine Möglichkeit zu suchen, eine zwangsweise Abschiebung zu verhindern oder eine geordnete Weiterwanderung in die Wege zu leiten.Die Besonderheit des Kirchenasyls besteht darin, dass es den Betroffenen die Möglichkeit gibt, unter Angabe einer Meldeadresse Rechtsmittel einzulegen und Petitionen zu stellen, ohne dass die Betroffenen Gefahr laufen, festgenommen und abgeschoben zu werden. Für Personen, die untergetaucht sind, werden solche Eingaben wegen fehlender Meldeadresse gar nicht behandelt.Es geht dabei gerade nicht darum, die staatlichen Instanzen und das Machtmonopol des Staates in Frage zu stellen, sondern im Gegenteil darum, an die Behörden zu appellieren, einen Fall erneut zu prüfen. Dies ist etwa möglich über eine Petition an den Bundestag, der über seinen Petitionsausschuss Entscheidungen von Bundesbehörden überprüfen kann und das immer wieder tut. So war es auch in Schwandorf. In den Monaten des Kirchenasyls wurden die drei Schützlinge rundum versorgt - sie durften nämlich das Gelände des Gemeindezentrums nicht verlassen. Also hat man für sie eingekauft, mit ihnen regelmäßig Deutsch gelernt, Spiele gespielt und Filme angesehen. Dafür brauchte es viele Helfer, die sich aber erfreulicherweise fanden, so dass die lange Zeit reibungslos über die Bühne ging.