Politik Schwandorf

06.04.2018

14

0 06.04.201814

Die Vorstandschaft des bezirksweiten CSU-Arbeitskreises Energiewende diskutierte in Klardorf die Thematik "Erdverkabelung des Ostbayernrings". Ausgangspunkt für die Betrachtungen war eine Erdverkabelung von etwa zehn Kilometern Länge rund um Schwandorf.

Wie auch ein Flug zum Mond möglich ist, ist auch eine Erdverkabelung einer Wechselspannungsleitung technisch machbar. Aber: Es ist eine Frage des Aufwandes und der Kosten. Mit den Zusatzkosten könnte man immerhin auch 100 neue Einfamilienhäuser Häuser an andere Stelle (weiter weg von der Leitung) oder ein Fußballstadion wie das Jahn-Stadion in Regensburg bauen. "In einer Zeit, wo der Flächenfraß ein gesellschaftliches Diskussionsthema ist, sollte man nicht vergessen, dass für den Übergang der Freileitung auf Erdkabel und für die Kompensationsanlage die Fläche von zehn Grundstücken benötigt wird", heißt es in einer Pressemitteilung der CSU. Die besondere Komplexität bei Wechselstrom gehe speziell bei einer Erdverkabelung mit einem erheblichen zusätzlichen Energieverlust einher. Zum Ausgleich für die Verluste muss dann an anderer Stelle eine großes Windrad Strom erzeugen. Macht es Sinn, an einer Stelle eine optischen Beeinträchtigung entlang der Trasse zu vermeiden, wenn an anderer Stelle ein Beeinträchtigung durch ein Windrades entsteht?, fragte man sich.Zu den Kosten für den Bau gesellen sich auch im Betrieb zusätzliche Kosten, wie für die Kompensation der Verlustleistung, für die höheren Reparaturkosten im Schadensfall und auch für die kürze Lebensdauer einer Erdverkabelung (30 bis 40 Jahre). Der jetzige Ostbayernring ist immerhin schon 45 Jahre in Betrieb und muss nicht wegen seines Alters, sondern wegen seiner begrenzten Kapazitäten erneuert werden.Ein letzter Punkt der Erörterung bezog sich auf das Magnetfeld. Bürger sind heutzutage sehr sensibel geworden, wenn es um Strahlung geht. Während bei einem Gleichstrom-Kabel eine magnetisches Feld entsteht, das dem des Erdmagnetfeldes sehr ähnlich ist, bildet sich um ein Wechselstromkabel ein Wechsel-Magnetfeld, dessen Wirkung man bei Mikrowellen- und Induktionskochfeldern kennt. Der Arbeitskreis kam zu dem Ergebnis, dass hier die nachvollziehbaren Interessen einiger weniger Betroffener mit den Interessen einer Mehrheit kollidieren. Der Vorteil für die Einen darf aber nicht zum Nachteil für die Anderen sein. Im Hinblick auf die Millionen an Zusatzkosten für die Erdverkabelung ist ein großzügiges Entgegenkommen für eine Umsiedelung der Betroffenen vielleicht auch eine interessanter Denkansatz, der die für die Lösung des Problems allen Beteiligten viel Geld spart.