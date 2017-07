Politik Schwandorf

27.07.2017

18

0 27.07.201718

Der 27-jährige Lukas Zilch ist körperlich schwer behindert und auf den Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen. Er leidet unter einer "Cerebralen Parese". Der junge Mann versteckt sich aber nicht, sondern fährt hinaus und mischt sich unter die Leute. Am Mittwoch sprach er beim "Abend der Barrierefreiheit" in der Fischerhütte.

Veranstalter waren die Ortsverbände der CSU, der Frauen-Union und der Jungen Union. Die spastische Lähmung ist für Lukas Zilch eine tägliche Herausforderung, die bei der Morgentoilette beginnt und sich den ganzen Tag über fortsetzt. Von der Nahrungsaufnahme über das Sprechen bis zum Problem, das Gleichgewicht zu halten. Die Zuhörer waren am Mittwochabend beeindruckt von der Art, wie Lukas Zilch trotz der Widrigkeiten sein Leben meistert. Der junge Mann erzählte aber auch von Beschimpfungen und Beleidigungen, denen er sich täglich ausgesetzt sieht. Hinter der mangelnden Kontrolle der Mimik vermuten viele Mitmenschen auch eine geistige Behinderung. Das ist bei ihm aber keineswegs der Fall.Zusammen mit Stadträtin und FU-Vorsitzender Sonja Dietl machte sich Lukas Zilch auf den Weg durch die Innenstadt und zeigte seiner Begleiterin die "Stolpersteine". Zu geringe Absenkungen, überhöhte Kanaldeckel, Abflussschächte an den Übergängen und parkende Autos an den abgesenkten Stellen. Hinzu kämen die Probleme beim Betreten öffentlicher Gebäude und Gaststätten. "Barrierefreiheit wird uns noch viele Jahre beschäftigen", ist der Leiter des Stadtbauamtes, Roland Stehr, überzeugt. Bei Neubauten seien die barrierefreien Vorhaben kein Problem, bei Altbeständen dagegen sehr aufwendig. Stehr erinnerte in seiner Präsentation an die städtischen Maßnahmen der jüngsten Vergangenheit. So seien das Rathaus, der Pfleghof, die Spitalkirche, die Oberpfalzhalle, die Bäder, die Bücherei und die Parkhäuser barrierefrei erreichbar.Positive Beispiele sind für den Stadtbaumeister auch die Bahnhof-, Augustin- und Dr.-Martin-Luther-Straße. Lichtsignale am Wendelinplatz erleichterten behinderten Menschen den Übergang. Roland Stehr kündigte weitere Maßnahmen an der Lindenschule und der Fronberger Schule, im Stadtpark und in der Friedrich-Ebert-Straße an. CSU-Vorsitzende Martina Englhardt-Kopf und Oberbürgermeister Andreas Feller waren sich einig im Bemühen, die Barrierefreiheit in der Agenda der städtischen Maßnahmen weiterhin ganz oben anzusiedeln.