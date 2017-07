Politik Schwandorf

19.07.2017

19.07.2017

Die "gelbe Gefahr" von einst wird zum gesuchten Wirtschaftspartner. Auch der Landkreis Schwandorf lässt sich darauf ein und verfestigt seine Beziehungen zu Laizhou. Jetzt kommt eine Gruppe hochrangiger Chinesen in den Landkreis.

16 Politiker und Manager

Die chinesischen Unternehmen sind schwerpunktmäßig in den Bereichen Automotive, Kunststoffverarbeitung und Maschinenbau tätig und sie wünschen, vergleichbare Betriebe im Landkreis Schwandorf kennen zu lernen. Landrat Thomas Ebeling

Laizhou Laizhou ist eine kreisfreie Stadt in der ostchinesischen Provinz Shandong, die Bayerns Partnerprovinz ist, und gehört zum Verwaltungsgebiet der bezirksfreien Stadt Yantai. Sie hat eine Fläche von 1878 Quadratkilometern und zählt 870 000 Einwohner.

Die Stadt Laizhou hat Anfang des Jahres 2016 seine Partnerschaftsfühler in den Landkreis Schwandorf ausgestreckt. Für einen ersten Besuch der Oberpfälzer im Reich der Mitte arbeitete man ein eng gestricktes Programm aus, das zwischen dem 14. bis 20. Oktober 2016 absolviert wurde.Eine 19-köpfige Delegation setzte sich vor einem Dreivierteljahr aus Vertretern der Politik, Wirtschaft, Bildung und Kultur zusammen. Auf dem Programm standen zahlreiche Firmenbesichtigungen, Besuche kultureller Einrichtungen und landestypischer Freizeiteinrichtungen sowie eine Fahrt ins Umland und an die Küste der Region. Gespräche mit Vertretern der Stadt waren ebenfalls Teil der Besuchsreise. Als Höhepunkt stuft Landrat Thomas Ebeling die Unterzeichnung einer Absichtserklärung zur Entwicklung einer dauerhaften Partnerschaft zwischen dem Landkreis und Laizhou ein.Auf dem Weg zum Flughafen besichtigte die Delegation damals in Qingdao (ehemalige deutsche Kolonie Tsingtau) den deutsch-chinesischen Ökopark, in dem sich zahlreiche deutsche Unternehmen angesiedelt haben. Der Ökopark wurde von deutschen Planungsbüros entwickelt und soll sich an die Kolonialarchitektur des ausgehenden 19. Jahrhunderts anlehnen. Mittlerweile hat sich eine chinesische Delegation angekündigt. Vom 25. bis 29. September 2017 kommen voraussichtlich zehn Unternehmensvertreter und sechs führende Mitarbeiter der Stadtverwaltung von Laizhou zu einem Gegenbesuch."Die Unternehmen sind schwerpunktmäßig in den Bereichen Automotive, Kunststoffverarbeitung und Maschinenbau tätig und sie wünschen, vergleichbare Betriebe im Landkreis Schwandorf kennen zu lernen", erklärte Landrat Thomas Ebeling. Ergänzend dazu sollen Einrichtungen im Bildungs-, Freizeit- und Kulturbereich besucht werden, die sich für zukünftige Kooperationen eignen.Der Kreisausschuss des Kreistags hat sich in dieser Woche mit dem Gegenbesuch beschäftigt, für dessen Ausarbeitung Franz Pfeffer verantwortlich zeichnet. Der Ausschuss, der dem Vorhaben positiv gegenübersteht, hat Landrat Ebeling bevollmächtigt, auf der Grundlage der Absichtserklärung vom Oktober 2016 eine Partnerschaftserklärung mit der Stadt Laizhou abzuschließen. Gleichzeitig bekam Franz Pfeffer grünes Licht, ein Programm mit umfangreichen Firmenbesuchen und einer Präsentation des Landkreises Schwandorf als Bildungs- und Freizeitregion zu entwerfen. 10 000 Euro will man sich das kosten lassen.