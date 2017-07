Politik Schwandorf

Eigentlich, so befand Landrat Thomas Ebeling mit einem verschmitzten Blick auf den Grünen-Kreisrat Rudolf Sommer, "müsste er sich jetzt freuen". Aber Sommer ließ sich noch etwas Zeit, sein "Pokerface" zu öffnen. Tatsächlich hatte der Ökopolitiker allen Grund zur Zufriedenheit. Denn der Landkreis will für seine Gebäude auf 100 Prozent Ökostrom umsteigen - auch wenn der ein bisschen mehr kostet.

Bislang hatte der Landkreis einen Stromliefervertrag mit den Stadtwerken Amberg. Doch dieser Vertrag läuft heuer zum Jahresende aus. Er hat einen Wert von 700 000 Euro. Der Schwellenwert für Liefer- und Dienstleistungsverträge beträgt 209 000 Euro. "Demnach ist der Liefervertrag europaweit auszuschreiben", informierte der Landrat die Mitglieder des Kreisausschusses, der sich in dieser Woche im Landratsamt zur Sitzung traf.Man hat sich also auf dem Beratermarkt umgesehen und ist auf die Firma EMP Energie AG gestoßen. Sie organisiert als günstigster Anbieter die geforderte, europaweite Ausschreibung und bekommt dafür vom Landkreis 2750 Euro.Die Vorarbeiten für die Ausschreibung haben heuer im Mai begonnen. "Es ist wieder zu erwarten, dass die Anbieter aufgrund der sich täglich ändernden Marktpreise äußerst kurze Bindefristen für die Angebotsabgabe vorgeben", machte die Kreisverwaltung den Räten deutlich. Bei der letzten Ausschreibung hatte der Landkreistag deswegen empfohlen, dass die zuständigen Gremien den Landrat mit der Vergabe ermächtigen.Für die Ausschreibung muss eine Variante vorgegeben werden - entweder klassischer Strombezug oder zertifizierter Ökostrom aus 100 Prozent erneuerbaren Energien. Nach einer Rücksprache mit Experten weiß man, dass Ökostrom leicht teuerer kommt. Die Mehrkosten liegen bei 0,1 bis 0,2 Cent pro Kilowattstunde. "Bei einer Jahresverbrauchsmenge des Landkreises von rund drei Millionen Kilowattstunden geht es also um 3000 bis 6000 Euro.", rechnete Ebeling dem Ausschuss vor.Diese Mehrkosten schreckten den Kreisausschuss nicht. Das Gremium ermächtigte den Landrat einstimmig, den Zuschlag an den günstigsten Anbieter zu vergeben. Einzige Voraussetzung: Der zu liefernde Strom muss im Herkunftsnachweisregister des Bundesumweltamts als Ökostrom registriert sein.Noch eine Zusatzausgabe passierte den Kreisausschuss ohne Murren: Kreisbrandrat Robert Heinfling hatte für seine Führungsmannschaft den Ankauf von 19 Tablet-Computern beantragt. Die bekommt er auch. Jeder im Wert von 500 Euro.