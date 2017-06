Politik Schwandorf

18.06.2017

, Hochraingebiet: Vor dem Wohnblock, der einer Regensburger Wohnbaugesellschaft gehört, warten 30 Deutsche, Türken und arabische Flüchtlinge - auf die Besichtigung einer einzigen Wohnung. Die Erfolgschancen sind sehr unterschiedlich. Ein Problem, das auch den Staat betrifft.

Massenhaftes Problem

Insgesamt 571 Fehlbeleger

Viel Geld zu zahlen

Hintergrund Das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration rechnet bis Ende des Jahres 2017 mit rund 70 000 wohnungssuchenden anerkannten Flüchtlingen in Bayern. In der Oberpfalz werden es laut Prognose rund 6000 Personen sein. In den Asylbewerberunterkünften in der Oberpfalz sind bereits jetzt über 3000 sogenannte "Fehlbeleger" (anerkannte Flüchtlinge) untergebracht, Tendenz steigend.



Im Jahr 2015 wurden rund 29 000 neue Asylbewerber in der Erstaufnahmeeinrichtung in Regensburg registriert, im Jahr 2016 waren es rund 6000 neue Asylbewerber und im Jahr 2017 bislang gut 1000. Die Regierung der Oberpfalz versichert, dass "die anerkannten Asylbewerber derzeit in den staatlichen Unterkünften geduldet werden, solange dort Kapazitäten vorhanden sind". Dies sei jedoch keine langfristige Lösung. "Grundsätzlich ist es die Aufgabe jedes anerkannten Flüchtlings, sich selbst um eine Wohnung zu kümmern." Schaffen es diese nicht allein, sollen die Kreisverwaltungsbehörden, Städte und Gemeinden dabei unterstützen. Rund 4000 anerkannte Flüchtlinge sind bereits in private Wohnungen in der Oberpfalz umgezogen. Doch die Wohnungssuche gestaltet sich zunehmend schwierig.

Maher (28) und Doaa (27), ein christliches Paar aus Syrien, haben ihr Kind dabei, einen einjährigen Jungen. Geduldig wartet er auf dem Arm der Mutter, bis die kleine Flüchtlings-Familie endlich Zutritt zur Wohnung erhält, die von ihrem Zuschnitt her durchaus passen würde für die drei. Mit glänzenden Augen gehen sie durch die Räume und müssen am Ende wie alle anderen Interessenten ein Formular ausfüllen. Danach hören sie nie wieder von der Wohnbaugesellschaft.Maher und Doaa sind sogenannte "Fehlbeleger". Das ist der bürokratische Name für Flüchtlinge, die eine amtliche Aufenthaltgenehmigung haben und damit eigentlich aus der staatlichen Unterkunft ausziehen müssten - es aber nicht können, weil der Wohnungsmarkt das nicht hergibt. "Es macht wenig Sinn, die Leute auf die Straße zu setzen, sonst müssten sich nämlich die Gemeinden kümmern, da die Betroffenen dann ja obdachlos wären", sagt Franz Pfeffer als Sprecher des Landratsamts. Maher und Doaa und viele andere leben also weiter in den zentralen oder dezentralen Unterkünften, die das Landratsamt und die Regierung der Oberpfalz bereit stellen.Das Problem ist ein massenhaftes, wie ein Blick auf die Zahlen zeigt. Derzeit leben in den dezentralen Unterkünften des Landkreises - das sind in der Regel Wohnungen - 746 Menschen. Davon sind 425, also 56 Prozent, Fehlbeleger. "Wir liegen damit völlig im Schnitt", versichert Pfeffer. "Hinauswerfen" will der Kreis die Fehlbeleger nicht - aus Rücksicht auf die Gemeinden, wie oben angedeutet, und weil dann die Wohnungen leer stehen würden: "Aber wir müssten sie trotzdem bezahlen, weil wir Verträge mit den Vermietern haben."Den Fehlbelegern, die in einer dezentralen Unterkunft des Landkreises wohnen können, geht es vermutlich besser als jenen, die in den Massenquartieren der Regierung untergebracht sind, die recht unterschiedliche Wohnqualität aufweisen. Kathrin Kammermeier von der Pressestelle der Regierung der Oberpfalz, gibt Auskunft, dass in staatlichen Unterkünften im Landkreis Schwandorf insgesamt rund 1430 Personen untergebracht sind, davon rund 580 in Gemeinschaftsunterkünften, der Rest in dezentralen Unterkünften."Im Landkreis Schwandorf gibt es insgesamt 571 Fehlbeleger, davon 146 in Unterkünften der Regierung", informiert Kammermeier. Sie alle sind auf der Suche nach bezahlbarem Wohnraum. "Die anerkannten Asylbewerber werden derzeit in den staatlichen Unterkünften geduldet, solange dort Kapazitäten vorhanden sind. Dies ist jedoch keine langfristige Lösung", heißt es in einer Stellungnahme der Regierung der Oberpfalz.Noch problematischer wird es, wenn jemand als Fehlbeleger in einer zentralen oder dezentralen Unterkunft wohnt, und arbeiten geht. In vielen Landkreisen in Bayern erhalten Flüchtlinge, die arbeiten oder Arbeit hatten, zur Zeit Gebührenbescheide. Wenn sie in staatlichen Unterkünften leben und ein Einkommen über 177 Euro monatlich haben, müssen sie laut einer Verordnung Gebühren für Unterbringung, Verpflegung und Heizkosten bezahlen. Falls Fehlbeleger Arbeit haben, müssen sie die Kosten für die Unterbringung selbst finanzieren. Andernfalls übernimmt sie das Jobcenter.Die Gebühren wurden bis September vergangenen Jahres von den Landratsämtern erhoben. Wegen der hohen Flüchtlingszahlen allerdings lückenhaft, in manchen Landkreisen gar nicht. Im Herbst wurden die Gebühren erhöht. Gleichzeitig hat die bayernweit für Gebührenabrechnung zuständige Regierung von Unterfranken die Zustellung der Bescheide übernommen. Sie arbeitet die Rückstände nun sukzessiv ab. Je nach Einkommen wird ein Freibetrag abgezogen. Dennoch müssen viele Flüchtlinge mehrere hundert Euro pro Monat zahlen - egal, ob sie sich mit drei anderen Flüchtlingen ein Zimmer teilen oder dezentral untergebracht sind. Lediglich Notunterkünfte sind von der Verordnung ausgenommen.