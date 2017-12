Geld bleibt auf der hohen Kante

Politik Schwandorf

14.12.2017

14.12.2017

Der Landkreis legt finanziell ein gutes Jahr hin. Er schneidet voraussichtlich mit einem Plus von 2,4 Millionen Euro ab. Somit kann er sich einen eigentlich geplanten Griff in die Rücklagen-Schatulle sparen.

Mit diesen Zahlen kann man auch über Weihnachten hinaus gut schlafen. Landrat Thomas Ebeling (CSU)

Es ist so üblich: In der letzten Kreistagssitzung eines Jahres hält der Kämmerer Rück- und Ausschau. Heuer durfte sich Michael Neckermann über lobende Worte der Regierung freuen, die in der rechtsaufsichtlichen Würdigung des Haushalts 2017 enthalten sind. Die stabile und geordnete Haushaltslage, die auf wirtschaftliche und sparsame Haushaltsführung zurückzuführen ist, beeindruckte die Prüfer. Den Schuldenabbau, der trotz hoher und sogar noch weiter angehobener Investitionen betrieben wurde, bezeichneten sie als vorbildlich. Die Verbindlichkeiten des Kreises sinken zum Jahresende 2017 auf 26,3 Millionen Euro (2016: 28,7 Millionen). Damit sind sie innerhalb der letzten sechs Jahre um 12,9 Millionen reduziert worden. Mit dem Niveau seiner Kreisumlage (44 Prozent) lag der Landkreis Schwandorf weiterhin deutlich unter dem Landesdurchschnitt (46,4 Prozent).Zusätzlich ergaben sich im Laufe des Jahres weitere Verbesserungen, die in der Summe mit rund 3,7 Millionen Euro zu Buche schlagen. Den größten Brocken machte die Sozialhilfe aus, die um 970 000 Euro niedriger ausfiel als geplant. Vor allem bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende und bei der Hilfe zum Lebensunterhalt blieben die Ausgaben deutlich hinter den Ansätzen zurück. Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung konnte eine Gesetzesänderung wegen fehlender Vollzugshinweise nicht umgesetzt werden. Nachzahlungen müssen allerdings für 2018 einkalkuliert werden.678 000 Euro verbuchte der Kreis an Mehreinnahmen aus der Grunderwerbssteuer. Die anhaltende Null-Prozent-Zins-Politik der Europäischen Zentralbank führte dazu, dass weiterhin sehr viel Geld in den Immobilienmarkt und in die Erweiterung von Betriebsstätten fließt. Aus den Grundstücksgeschäften profitiert der Kreis dann steuerlich. Die weiteren Verbesserungen waren: 578 000 Euro aus dem überlassenen Kostenaufkommen (resultierend aus zwei Teilgenehmigungen für die Modernisierung eines Betriebs); 370 000 Euro bei den Personalausgaben; 310 000 Euro bei Sachverständigenkosten; 250 000 Euro beim Unterhalt von Straßen; 210 000 Euro bei den Energiekosten; 130 000 Euro bei der Jugendhilfe und jeweils 100 000 Euro bei den Bedarfszuweisungen und beim Bauunterhalt.Dem standen auch einige Verschlechterungen gegenüber, die sich auf rund 1,3 Millionen Euro summierten. Hier springen vor allem die Mindereinnahmen bei den Gastschulbeiträgen und bei den Restkosten für die Heimunterbringung von auswärtigen Schülern - insbesondere im Kreisschülerheim in Neunburg vorm Wald - ins Auge. Sie werden aber im Haushalt 2018 realisiert. Heuer addierten sie sich auf 1,03 Millionen Euro. Weitere Negativtendenzen waren: 94 000 Euro bei Beihilfen, 73 000 Euro bei der Hausverwalterpauschale zur dezentralen Unterbringung von Asylsuchenden und 100 000 Euro bei Mehrausgaben in verschiedenen Bereichen.In seinem Etat 2017 hatte der Kreis ursprünglich eine Rücklagenentnahme von 1,7 Millionen Euro vorgesehen. "Nach gegenwärtiger Prognose werden wir hierauf wohl verzichten können", sagte der Kämmerer angesichts des positiven Haushaltsergebnisses von 2,4 Millionen Euro. Das Polster werde stabil bei acht Millionen Euro bleiben. Im Etat 2018, das ließ Neckermann bereits jetzt anklingen, werde man jedoch nicht daran vorbeikommen, die Rücklage abzuschmelzen. Über seinen zahlen-orientierten Ausblick auf 2018 werden wir noch ausführlich berichten.