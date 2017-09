Politik Schwandorf

21.09.2017

0 21.09.201713

Sollen den Anliegern von über 70 Straßen im Stadtgebiet die Herstellungsbeiträge quasi geschenkt werden? Vor dieser Frage stand der Hauptausschuss am Mittwoch. Mit dem Vorschlag des Rathauses war die SPD überhaupt nicht einverstanden.

Nicht gegen Anlieger

Prioritätenliste erstellen

"Armutszeugnis"

Eine Änderung des Kommunalabgabengesetzes zwingt die Stadt zum Handeln. Für Erschließungsstraßen, die nach den entsprechenden Vorgaben 25 Jahre nach Beginn der "ersten technischen Herstellung" noch nicht endgültig fertiggestellt sind, dürfen dann keine Herstellungsbeiträge mehr erhoben werden. Die 25-Jahre-Frist für die nun betroffenen Straßen endet am 31. März 2021. In der Stadt sind nach Angaben des zuständigen Verwaltungsmitarbeiters Thomas Weiß mindestens 74 Straßen betroffen, vorwiegend in älteren Baugebieten. In der Vergangenheit - teils noch vor der Gebietsreform - seien oft Flächen im Privateigentum zu Bauland ausgewiesen worden, die Stadt habe dann kein zwingendes Interesse an der vollständigen Herstellung der Erschließung gezeigt. Ebenso wenig die Anlieger, um die Kosten zu sparen. Diese Straßen blieben oft geschottert. In jüngerer Vergangenheit gab es diese Praxis nicht mehr.Will die Stadt nun diese "Altlasten" bis 2021 abrechnen, müssten sie nach den technischen Vorgaben fertiggestellt werden. Nun schlug die Verwaltung vor, von den betroffenen über 70 Straßen nur noch die Bell-, die Frauenschuh- und die Voithenbergstraße herzustellen und abzurechnen. Mehr sei sowohl aus finanzieller als auch personeller Sicht nicht möglich.Bei der CSU traf diese Vorgehensweise auf Zustimmung. Es habe wenig Sinn, alle Straßen nun "krampfhaft auszubauen", zumal, wenn die Anlieger das nicht wollen, sagte Fraktionschef Andreas Wopperer. Die Bellstraße, für die die Stadt schon 650 000 Euro ausgegeben hat, und die beiden genannten Straßen, die schon lange im Bauprogramm stehen, fertig zu stellen und abzurechnen, das sei vernünftig.Dem widersprach SPD-Fraktionschef Franz Schindler entschieden: "Da geht es möglicherweise um Millionen." Außerdem sei es ungerecht, wenn die Anlieger nicht so in die Pflicht genommen werden wie alle anderen auch. Für eine solche Entscheidung fehle auch die Grundlage, weil nicht klar sei, wie viele Straßen genau betroffen sind und wie viel Geld die Stadt in den betroffenen Straßen ausgegeben hat und durch Beiträge eintreiben könnte.Über eine Kostenspaltung sei auch möglich, den bisherigen Aufwand abzurechnen, sagte Schindler. Er beantragte, dem Stadtrat eine vollständige Liste der "unfertigen Erschließungsanlagen" vorzulegen, die bereits entstandenen und die noch zu erwartenden Kosten für eine Fertigstellung dazu zu ermitteln und den Bauausschuss zu beauftragen, eine Prioritätenliste zu erstellen. Alfred Damm (ÖDP) und Kurt Mieschala (UW) teilten diese Einschätzung.Das sei sehr aufwendig, erwiderte Weiß, und Oberbürgermeister Andreas Feller fügt hinzu, dass dafür die personelle Ausstattung geschaffen werden müsse. Die Gerechtigkeitsfrage habe sich die CSU natürlich auch gestellt, so Wopperer. "Wir können jetzt schon diesen schneidigen Beschluss fassen," sagte er, allein die knappe Zeit und die finanziellen Mittel würden aber dafür sorgen, dass am Ende bis 2021 nicht mehr herauskommt, als jetzt von der Verwaltung vorgeschlagen. Das wollte Schindler so nicht stehen lassen. "Bislang habe ich aus dem Rathaus noch nichts gehört, dass Personal benötigt wird."Es sei doch ein "Armutszeugnis für die Stadt und ihre Spitze", wenn aus Personalmangel rechtliche Pflichten wie die Fertigstellung einer Erschließung nicht vollzogen werden können. "Für die Organisation in der Verwaltung ist der OB zuständig", fügte er an, dann müsse eben Personal umgesetzt oder eingestellt werden. "Ad hoc", sagte OB Feller, "ist das nicht zu schultern."Dieter Jäger (FW) beantragte schließlich, den Punkt zu vertragen, damit sich die Fraktionen noch einmal mit dem Thema befassen können. Sandra Gierl (SPD) erwiderte, dass damit nur weiter unnötig Zeit verloren wäre. Die Mehrheit im Rat sah das anders. Mit den sechs Stimmen von CSU, OB und FW wurde der Beschluss gegen fünf Voten von SPD, UW und ÖDP vertagt.