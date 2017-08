Politik Schwandorf

01.08.2017

Der Landmaschinenhersteller Horsch braucht Platz. Diesen Wunsch will ihm die Stadt mit einer Erweiterung des Gewerbegebiets am Sitzenhof erfüllen. Diskussionsbedarf gab's im Planungsausschuss wegen der neu geplanten Erschließungsstraße.

Ausgleich notwendig

Stadt baut, Horsch bezahlt

Der Platzbedarf des florierenden Unternehmens ist so eilig, dass die Verwaltung den notwendigen Bebauungsplan an ein Büro vergeben hat. Ein Novum. Die Erweiterung trägt den Namen "Waldfabrik", Holz wird dort aber nicht hergestellt: Produktionshallen sind geplant, vor allem aber auch Lagerflächen, um die gefertigten Maschinen bis zur Auslieferung abstellen zu können. Das erläuterte Ursula Jocham vom Planungsbüro Jocham und Kellhuber (Iggensbach). Im Waldstück am südöstlichen Eck des Gebietes wäre ebenfalls ein Gebäude geplant. Die Bäume rundherum sollen stehen bleiben.Die "Waldfabrik" soll sich weiter nach Nordosten erstrecken als bisher. Dort steht jetzt - Wald. Und der ist, zumindest nach ersten Erkenntnissen, artenschutzrechtlich als hochwertig einzustufen. Inwieweit hier Kompromisse zu schließen sind, müssen die nächsten Planungsschritte ergeben.Ausgleichsflächen werden ohnehin nötig sein. Eine davon soll im Südwesten des Gebietes entstehen, eine auf einem Grundstück Richtung Haselbach. Gegen die Erweiterung des Betriebsgeländes auf dem Sitzenhof an sich erhob sich aus dem Planungsausschuss kein Widerspruch. Mathias Kuhn und Andreas Weinmann (beide SPD) warfen dagegen eine Frage auf, die die geplante Erschließungsstraße betrifft.Sie führt vom Betriebsgelände beinahe schnurgerade durch den nördlich angrenzenden Wald und stößt östlich von Irlbach auf die Kreisstraße SAD 20, die zur Bundesstraße 85 bei Kreith führt. Die Räte Kuhn und Weinmann waren die Frage auf, ob nicht eine Erschließung entlang der bestehende Straße vom Sitzenhof Richtung Haselbach möglich wäre - ohne den Wald nördlich des Gewerbegebietes zu zerschneiden.Da stehen offenbar die Wünsche des Unternehmens entgegen, das seine Logistik auf die neue Zufahrt auslegen will. Außerdem, darauf verwies Oberbürgermeister Andreas Feller, würde der Verkehr Richtung ohne Not ans Haselbacher Wohngebiet verlagert und müsste dann durch Irlbach : "Die wollen doch Richtung Autobahn", sagte Feller. Eine weiter, mögliche Alternative würde direkt an der Mathiaszeche vorbei führen - sie wurde aber im Gremium nicht angesprochen.Die Straße soll die Stadt bauen, bezahlen würde sie das Unternehmen - so zumindest Albina Harito vom Stadtbauamt. Entsprechende Vereinbarungen müssen noch getroffen werden.Der Planungsausschuss brachte zunächst die notwendige Änderung des Flächennutzungsplans einstimmig auf den Weg. Gegen den ersten Entwurf des Bebauungsplans stimmten Kuhn und Weinmann. Nun geht das Vorgaben in die frühzeitige Beteiligung. "Horsch" benötige die zusätzlichen Lagerflächen schon im Frühjahr, erläuterte Jocham. Bis dahin wird das Bebauungsplanverfahren wohl nicht abzuschließen sein. Deshalb, kündigte die Architektin an, werde das Unternehmen dazu noch eine Einzelbaugenehmigung einreichen.