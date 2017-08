Politik Schwandorf

01.08.2017

Beim Bayerisch-Tschechischen Bahngipfel am vergangenen Mittwoch wurde über Verbesserungen der Bahnverbindungen zwischen Bayern und Tschechien gesprochen. "Der Landkreis Schwandorf begrüßt die von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt angekündigte Hochstufung des Streckenausbaus in den ,Vordringlichen Bedarf', heißt es dazu nun in einer Pressemitteilung des Landratsamtes.

Ein Ausbau der Strecke zwischen München und Prag bietet demnach auch den Bewohnern des Landkreises Schwandorf einen Mehrwert durch eine verbesserte Bahnanbindung in beide Richtungen. Das setze aber voraus, dass auch der Haltepunkt Schwandorf direkt in die Strecke zwischen München und Prag eingebunden ist.Daher sprachen sich Landrat Thomas Ebeling (CSU) und sein Stellvertreter MdL Joachim Hanisch (FW) klar gegen eine Ausbauvariante aus, welche den Haltepunkt Schwandorf nicht direkt anfährt, sondern lediglich über ein Zubringer-Shuttle nach Cham integrieren soll. "Wir bleiben am Ball", versprachen die beiden Politiker, um den Ausbau der Bahnlinie auch für Schwandorf und den Landkreis so attraktiv wie möglich zu gestalten. Für eine Linie über Schwandorf trat auch der SPD-Abgeordnete Franz Schindler bei einer Bahn-Diskussion in Nabburg ein. (Innenteil)