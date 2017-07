Politik Schwandorf

20.07.2017

Zu einer Klausurtagung unter der Leitung der neuen JU- Kreisvorsitzenden Christina Bauer kam die Junge Union des Kreisverbands in der Jugendbildungsstätte Waldmünchen zusammen. Unter den 25 Teilnehmern waren auch der Bundestagslistenkandidat und stellvertretende JU- Kreisvorsitzende Alexander Trinkmann sowie MdB Karl Holmeier vertreten.

Unter den zahlreich diskutierten Themen stellte sich laut Pressemitteilung der JU als bedeutend heraus, dass der beruflichen Ausbildung im Gegensatz zum Studium wieder ein höherer Stellenwert beigemessen werden müsse. In anderen Ländern kann beispielsweise der Beruf einer Krankenschwester nur über ein Studium erlernt werden. "Die Qualität der dualen Ausbildung garantiert die Leistungsfähigkeit des Wirtschaftsstandort Deutschland und hat diesen groß gemacht", wird Bundestagslistenkandidat Alexander Trinkmann zitiert. Anhand des alljährlich vorgelegten JU-Lehrstellenspiegels zeige sich, dass immer mehr Lehrstellen nicht mehr besetzt werden können. Es würden Mitarbeitern von Betrieben schon heute hohe Prämien gezahlt um zusätzliche Fachkräfte im Handwerk zu akquirieren und dem Fachkräftemangel entgegenzusteuern."Was nutzt es uns, wenn wir lauter studierte Geistes- und Sozialwissenschaftler haben aber niemand kommt, wenn im Winter die Heizung ausfällt oder keiner mehr Brot in der örtlichen Bäckerei backen möchte? Nicht nur das Abitur zählt! Der Abschluss an der Mittel- und Realschule sollte wieder mehr geschätzt werden", meinte die Kreisvorsitzende Christina Bauer, die vor ihrem Studium selber eine Ausbildung absolvierte. Dass die beruflichen Chancen gerade auch in der ländlichen Region für das Handwerk genauso gut sein können wie mit einem Studiengang, darüber waren sich alle Teilnehmer einig.