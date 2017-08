Politik Schwandorf

Landrat Thomas Ebeling fordert einen schnellen und flächendeckenden Ausbau des Mobilfunknetzes. "Beim Breitbandausbau sind wir auf einem guten Weg", freut er sich in einer Pressemitteilung über die erzielten Baufortschritte im Landkreis. Die weißen Flecken werden da Monat für Monat weniger. Doch neben dem Ausbau der Glasfaser- und Kupfernetze sei auch ein flächendeckendes Mobilfunknetz von großer Wichtigkeit. Deshalb verlangt der Landrat gemeinsam mit seinen Kollegen in der Oberpfalz und in Niederbayern den Ausbau der Mobilfunknetze im Standard der sogenannten fünften Generation. Darunter versteht man die Fortentwicklung der im Jahre 2010 eingeführten LTE-Technik.

Löcher im Netz In der Mobilfunkversorgung des Landkreises gibt es noch einige Lücken. Am größten sind sie in den Bereichen der Stadt Schönsee sowie der Gemeinden Guteneck, Schwarzach und Stadlern. In den betroffenen Gebieten kann keiner der Netzanbieter einen Handy-Empfang gewährleisten.

Der ländliche Raum ist auf gut ausgebaute Infrastrukturen in allen Bereichen angewiesen. Die Zukunftsfähigkeit, wirtschaftliche Entwicklung und Attraktivität ländlicher Teilräume ist erheblich davon abhängig, ob und in welchem Umfang moderne Dienstleistungen, insbesondere Informations- und Kommunikationstechnik, verfügbar gemacht werden. Der technologische Fortschritt habe eine sehr hohe Geschwindigkeit erreicht und sein Ende sei nicht absehbar. "Streaming-Dienste und qualifizierte Heimarbeitsplätze sind keine Zukunftsvisionen mehr, sondern Teil unseres Berufslebens und unserer Gesellschaft", betont der Landrat.Deshalb fordern die Landräte in Briefen an Bundesminister Alexander Dobrindt und den Präsidenten der Bundesnetzagentur, Jochen Homann, die in Zukunft notwendigen Infrastrukturen schnell und flächendeckend in die ländlichen Räume zu bringen. "Dabei kommt der Ertüchtigung und dem Ausbau der Mobilfunknetze aus meiner Sicht eine besondere Bedeutung zu", schreibt Ebeling. Die zusätzlichen Dienstleistungen, die sich durch den neuen Mobilfunkstandard 5G ergeben, müssten überall verfügbar sein.