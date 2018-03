Politik Schwandorf

21.03.2018

0 21.03.2018

Die Partei "Die Linke" hat in Schwandorf ihre Listen für die Landtags- und Bezirkstagswahl im Oktober aufgestellt. Die Landtagsliste führt Marius Brey aus Chamerau an. Auf Platz zwei und drei folgen die Landesvorsitzende Uschi Maxim aus Regenstauf und die Wackersdorferin Eva Kappl. Auf Listenplatz vier wurde der Weidener Daniel Zant gewählt. Platz fünf belegt Nadine Schienhammer-Waldmann (Kastl). Die Liste für die Bezirkswahl führt die Regensburgerin Marina Mühlbauer an. Platz zwei und drei belegen Marco Winkler aus Neumarkt und Sarah Hundt aus Regensburg. Auf den weiteren Plätzen finden sich folgende Kandidaten: 4: Patrick Rostek, 5: Uschi Maxim (Regenstauf), 6: Kevin Marr (Regensburg), 7: Eva Kappl (Wackersdorf), 8: Daniel Schuler (Pyrbaum), 9: Martina Sivan (Schönsee).