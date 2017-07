Politik Schwandorf

Geschätzt 23 Millionen Euro werden fällig um die Stadt vor Hochwasser der Naab zu schützen. Die Kosten für die Stadt: 525 000 Euro, verteilt auf fünf Jahre - und eine hundertjährige Verpflichtung. Der Planungsausschuss stand am Donnerstag dem Angebot des Wasserwirtschaftsamtes positiv gegenüber.

"Unbare Leistungen"

"Führt kein Weg vorbei"

Flussbett immer schmaler

Zuschuss-Arithmetik kann eigenwillig sein. Im Falle des Hochwasserschutzes wird ein ganz besonderes Rechenexempel aufgemacht, das der Chef des Wasserwirtschaftsamtes (WWA) Mathias Rosenmüller und der Fachgebietsleiter für den staatlichen Wasserbau, Andreas Ettl, dem Ausschuss als Teil des Naabtalplans vorlegten. Verantwortlich für den Hochwasserschutz an der Naab als Gewässer erster Ordnung ist der Freistaat. Als Nutznießer muss sich die Stadt aber beteiligen - eigentlich mit 50 Prozent. Wären also rund 11,5 Millionen Euro.Weil Schwandorf in einem "Raum mit besonderem Handlungsbedarf liegt", gibt's einen Bonus, der Satz liegt nur noch bei 35 Prozent - also etwa 8,3 Millionen. Immer noch ein Batzen Geld. Aber: Ihren Anteil kann die Stadt auch leisten, in dem sie für 100 Jahre Unterhaltspflichten an den Schutzeinrichtungen übernimmt. Also zum Beispiel: Deiche mähen, Schöpfwerke pflegen. Wären bei 8,3 Millionen in 100 Jahren etwa 83 000 Euro pro Jahr.Das WWA hat ausgerechnet, dass diese "unbaren Leistungen" genau den Kostenanteil aufwiegen könnten, den die Stadt für den Bau von Mauern, Deichen und weiteren Schutzmaßnahmen aufbringen muss. Ausnahme: die Planungskosten. Da liegt der städtische Anteil bei rund 525 000 Euro, der auf fünf Jahre verteilt bezahlt werden muss.Auch wenn das letzte "Jahrhunderthochwasser" im Jahr 1909 notiert wurde: Gefeit sind Schwandorf und die Stadtteile an der Naab keinesfalls. "Auch wenn lange nichts war, heißt das nicht, dass nichts kommen kann", sagte Rosenmüller. Und das Schadenspotenzial ist groß, wie Ettl am Beispiel Dachelhofens erläuterte: Hier liegt es bei 15 Millionen Euro bei einem Jahrhunderthochwasser, die Kosten für den Schutz dagegen liegen bei 4,3 Millionen Euro.Rosenmüller nannte die Förderquote "einmalig", für die Bürger sind die Maßnahmen kostenlos. Auch Ortsränder, die bislang nur unter Auflagen oder gar nicht bebaut werden konnten, könnten so abgerundet werden. "Die Planungen laufen immer mit der Stadt", sagte Rosenmüller, Bürgerbeteiligung sei selbstverständlich. Bis der Schutz kommt, wird es aber dauern: Für die Planungen sind die Jahre bis 2022 vorgesehen, nach den Ausschreibungen könnte es 2025 mit dem Bau losgehen, der bis 2030 dauern dürfte.Am Donnerstag empfahl der Ausschuss des Stadtrats einstimmig, die Planungsvereinbarung mit dem WWA abzuschließen. Über die tatsächliche Ausführung wird erst später beschlossen. Oberbürgermeister Andreas Feller erinnerte an aktuelle Bilder aus Hochwassergebieten. CSU-Sprecher Andreas Wopperer sagte: "Daran führt kein Weg vorbei". Manfred Schüller (SPD) sprach den Klimawandel an, und warf eine Frage auf: Schadet der Hochwasserschutz den Unterliegern an der Naab? Das konnten die Fachleute ausschließen. Noch hat der Fluss nach Schwandorf genug Platz, sich wieder aufzuweiten. Außerdem müssen die Planer genau auf diese Auswirkungen achten. Kurt Mieschala (UW) nannte den Schutz ebenso notwendig. Franz Radlinger (CSU) und Marion Juniec-Möller wollten als Naab-Anlieger Genaueres wissen, wie die Schutzmaßnahmen aussehen werden. Vorrang haben, wo es möglich ist, Deiche, die so weit wie möglich von der Naab entfernt liegen sollen. Wo es eng wird, sind Mauern nötig, auch mobile oder Glas-Elemente können zum Einsatz kommen. Was genau wo Sinn hat, und wie hoch Mauern und Deiche werden würden, müssen die Pläne ergeben, die jetzt erstellt werden. Als Grundsatz gilt laut den Fachleuten: Pegel eines Jahrhunderthochwassers plus einem "Klimazuschlag" von 15 Prozent zur Sicherheit.Radlinger sprach auch an, dass das Flussbett der Naab beispielsweise in Krondorf im Laufe der vergangenen Jahre durch Verlandung immer schmaler geworden sei. Auch die Verschlammung des Flusses im Stadtgebiet war Thema. Die allerdings, so Rosenmüller, habe bei einem Hochwasser kaum Auswirkungen.