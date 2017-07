Naabtalplan zum Schutz vor Hochwasser

Politik Schwandorf

31.07.2017

"Horsch" will weiter expandieren, dazu braucht der Landmaschinenhersteller mehr Platz am Sitzenhof. Der Planungs- und Umweltausschuss des Stadtrats will dafür in seiner Sitzung an diesem Donnerstag, 27. Juli, um 16 Uhr im Rathaus die Weichen stellen.

Der Flächennutzungsplan für das Gebiet soll geändert, ferner der Entwurf für den dazugehörigen Bebauungsplan "Gewerbe- und Industriegebiet Waldfabrik" gebilligt werden. Außerdem behandelt das Gremium den "Naabtalplan", der sich mit dem Hochwasserschutz in der Stadt beschäftigt. Das Wasserwirtschaftsamt stellt die Pläne vor. Es soll eine Vereinbarung mit dem Freistaat Bayern geschlossen werden. Der Bebauungsplan "Sport, Freizeit und Soziales" an der Oberpfalzhalle soll aufgehoben, in Teilen geändert und erneut ausgelegt werden. Die Sitzung ist öffentlich