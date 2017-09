Politik Schwandorf

Weiden. Die Farbe der Grünen beantwortet sich selbst. Aber wie halten es die Freien Wähler mit der Couleur? "Ein bisschen Grün", sagt Frank Aumeier (41) schulterzuckend. Kein Wunder, dass sich der Chamer Krankenkassenberater und die Schwandorfer Verfahrensmechanikerin Tina Winklmann (37) sofort grün sind: "Der Frankie ist ein cooler Typ", lobt die Öko-Frau, "er macht viel Ehrenamt, ist nur in der falschen Partei."

Aumeier gibt das Kompliment gerne zurück: "Der Funke ist sofort übergesprungen." Ließen es die Mehrheitsverhältnisse zu, an den beiden würde eine Polit-Hochzeit nicht scheitern. "Demokratie ist ein langwieriger Prozess", erklärt Winklmann theoretisch und ergänzt pragmatisch: "Wir wollen doch beide Politik für die Bürger machen." Man müsse sich zusammenraufen und den größtmöglichen gemeinsamen Nenner finden, assistiert Aumeier.Ein gemeinsamer Nenner ist neben dem kompatiblen Humor auch die Aversion gegen schwarze Politik: "Wir brauchen ein Einwanderungsgesetz, keine populistische Obergrenze", postuliert der Freie Wähler. "Vom Bayern-Plan der CSU halte ich gar nichts, das ist Stimmenfang." Da habe man alles reingepackt, was niemals in einen Koalitionsvertrag passe: "Was mache ich denn mit dem 200 001., der Asyl bei uns beantragt?"Fluchtursachen nicht rhetorisch, sondern wirklich bekämpfen, fordert Winklmann: "Wir fahren denen die Gockerlschenkel runter", sagt sie in schönstem Oberpfälzisch, "und nehmen den Landwirten in Afrika die Lebensgrundlage", ergänzt Aumeier. Echte Entwicklungshilfe statt Waffenlieferungen, die kriegerische Konflikte anheizen, fordern beide.Auch bei der Inneren Sicherheit passt kein Aktendeckel zwischen die beiden: "Die Regierungen in München und Berlin haben bei der Polizei nur abgebaut." Der Erhalt der ländlichen Polizeiinspektionen ist ohnehin Anliegen der Freien Wähler.