Politik Schwandorf

29.11.2017

0 29.11.2017

Es waren einige Neuerungen, die Barbara Hellerbrand vom Hochbauamt am Dienstag dem Bauausschuss zu dem geplanten Neubau vorstellte. Der war schon diverse Male Thema in den Gremien. Gerade auch wegen der Konrad-Max-Kunz-Musikakademie, die eventuell hier Platz finden sollte, nachdem die Räume an der Spitzwegstraße nicht mehr geeignet erschienen. Momentan ist die Akademie in einem Gebäude des "Guten Hirten" untergebracht.Im November 2016 hatte der Stadtrat auf den Vorschlag, die Akademie in dem Neubau unterzubringen, mit Zweifeln reagiert. Weder CSU noch SPD wollten "für die Akademie" bauen, zumal sich der Raumbedarf für die Grundschule laufend ändere. Räume könnten höchstens "auf Widerruf" bereit gestellt werden. Hintergrund war auch, dass die staatliche Förderung geringer ausfallen könnte, wenn Räume für eine private - wenn auch von einem Verein getragene - Einrichtung wie die KMK gebaut würden.Der Raumbedarf für eine viergruppige, offene Ganztagsschule steht nun laut Hellerbrand fest. Er beläuft sich auf rund 550 Quadratmeter für Aufenthalts- und Ruheräume, Küche und Mensa. Das alles hätte im Erd-und Obergeschoss des neuen Gebäudes Platz. Nachdem vom Denkmalschutz laut Hellerbrand gefordert werde, das neue Gebäude in ähnlicher Kubatur wie das alte Krankenhaus zu errichten, bleiben rund 300 Quadratmeter im Untergeschoss (vom Rathaus her erschlossen) für das Stadtarchiv samt Leseraum, 100 Quadratmeter für Verwaltungsbüros und 130 Quadratmeter im Dachgeschoss für die VHS-Jugendblaskapelle. Die ist derzeit in der Grundschule Fronberg untergebracht. Die Fronberger Schule bräuchte für die Mittags- oder Ganztagsbetreuung der Kinder aber mehr Platz. Darauf verwies Oberbürgermeister Andreas Feller. Das Stadtarchiv wachse beständig, und außerdem würden weitere Büros gebraucht, weil die Mitarbeiterzahl des Rathauses steige - dem zunehmenden Trend zu Teilzeitstellen geschuldet, sagte Feller.Franz Radlinger (CSU) signalisierte Zustimmung, zumal der Hauptausschuss das Schulkonzept bereits gebilligt habe. Alfred Braun (SPD) erinnerte daran, dass dies nun "das dritte Konzept" für die Räume sei. "Wenn's so sein soll, ist das in Ordnung. Aber möglichst schnell", sagte Braun. Marion Juniec-Möller (Grüne/Ausschussgemeinschaft) monierte, dass die KMK-Akademie außen vor bleibe. Sie sei so etwas wie die "Musikschule der Stadt", auch wenn sie privat geführt werde. Dritte Bürgermeisterin Martina Englhardt-Kopf (CSU) sagte, der Ausbau der Betreuungsmöglichkeiten in Fronberg wie an der Gerhardingerschule seien notwendig. Es dürfe keine Betreuungslücke geben, wenn Kinder schulpflichtig werden. Jochen Glamsch (UW) regte eine Diskussion darüber an, ob VHS-Kapelle und KMK-Akademie die Räume nicht miteinander nutzen könnten.Juniec Möller wollte wissen, warum nicht das Untergeschoss des neuen Gebäudes für die VHS-Kapelle oder die Akademie genutzt werden könnte, statt des Archivs. Barbara Hellerbrand verwies auf das mangelnde Tageslicht. Außerdem könnte so die Pfahlwand, die vom Rathaus her zu sehen ist, aufgewertet werden.OB Feller versprach: "Die KMK-Akademie behalte ich im Hinterkopf". Momentan gehe der Raumbedarf der städtischen Schulen aber vor - sowohl an der Gerhardinger- wie an der Fronberger Grundschule. Der Bauausschuss empfahl das Konzept schließlich dem Stadtrat. Dagegen stimmte nur Marion Juniec-Möller.