Neuer Sitzungssaal in der Schwebe

Politik Schwandorf

20.07.2017

Das Landratsamt braucht aus Platzgründen einen Anbau. Darüber sind sich die Fraktionen des Kreistags einig. Aber: Benötigt es auch einen neuen, repräsentativen Sitzungssaal, der allein mit Kosten in Höhe von 1,73 Millionen Euro verbunden wäre? Der Ausschuss für Planung und Bau vertagte die Entscheidung.

Zwei Kostenmodelle

Zusatz-Sitzung nötig

Den ersten Vorentwurf zum 41,20 mal 12,30 Meter großen Erweiterungsanbau entwickelte die Hochbauabteilung weiter. Was dabei herauskam, schilderte Michaela Gottmeier dem Ausschuss des Kreistags. Wesentlichste Neuerung: Das publikumsträchtige Großraumbüro der KFZ-Zulassungsstelle im bisherigen Ostflügel könnte aufgelöst werden. Es entstünde stattdessen im Untergeschoss des Neubaus eine neue Zulassungsstelle, die dann ebenerdig und barrierefrei vom jetzigen Parkplatz aus erreichbar wäre. Sie bekäme einen großzügigen Warteraum sowie eine moderne Schalterreihe mit Doppelarbeitsplätzen, an denen Diskretion bei der Bearbeitung von Vorgängen gewahrt werden kann. Das Jugendamt könnte folglich das Erdgeschoss im bestehenden Ostflügel sowie direkt angrenzend im Neubau das gesamte Erdgeschoss und das erste Obergeschoss belegen. Es wäre dann kompakt beieinander.Es könnten folglich auf drei Ebenen 71 Arbeitsplätze untergebracht werden. Die Kosten beliefen sich inklusive Ausstattung auf 3,66 Millionen Euro, wovon 2,65 Millionen auf die reinen Baukosten entfielen. Soll es zusätzlich ein zweites Obergeschoss geben? Diese Frage ist bisher nicht geklärt. Konkrete planerische Überlegungen gibt es dazu allerdings schon. Sie sehen vor, ganz oben einen repräsentativ wirkenden Sitzungssaal zu bauen, an den sich Foyer, Garderobe, Besprechungsräume und Stuhllager angliedern. Auch dazu nannte Gottmeier Zahlen zu den Finanzen: 1,73 Millionen Euro würde er verbrauchen, davon 1,05 Millionen für reine Baukosten. Insgesamt käme die Erweiterung dann auf 5,39 Millionen Euro.Aus den Redebeiträgen zeigte sich schnell: An der Notwendigkeit des Anbaus besteht kein Zweifel. Die zentrale Frage betrifft den Sitzungssaal. Ja, meinte die CSU-Fraktion: "Ein moderner Sitzungssaal gehört einfach zu einem Landratsamt dazu", sagte ihr Sprecher Georg Butz. Zweifel deutete die SPD an. Siegfried Damm fragte nach dem Nutzen: "Der Bedarf muss uns schon noch plausibler gemacht werden". Er und seine beiden Parteikollegen sahen sich außer Stande, vor einer Fraktionsberatung darüber abzustimmen.Landrat Thomas Ebeling (CSU) rief in Erinnerung, dass beim einstigen Bau des Landratsamtes schon einmal der Sitzungssaal Sparbestrebungen zum Opfer fiel. Heraus kam damals eine Kompromisslösung in Verbindung mit der Kantine. "Das sollten wir nicht nochmal machen", meinte er. Er wies darauf hin, dass dort nicht nur Sitzungen stattfinden sollten, sondern auch repräsentative Termine wie Ordens- oder Medaillenverleihungen oder Empfänge. "Die könnten wir dann schon festlicher gestalten", stellte er in Aussicht.Die SPD blieb dabei: Aufgrund der Kostenhöhe und mit Blick auf die Kreisumlage wollte sie sich noch nicht entscheiden. Ebenso sah es Alfred Damm (ÖDP). Schließlich verständigte man sich darauf, alsbald die Beratungen in den Fraktionen zu führen, so dass in einer zusätzlichen Bauausschusssitzung nach der Sommerpause die Würfel fallen können. Der Zeitplan sähe nämlich vor, noch vor Weihnachten auszuschreiben, so dass im Februar die Vergabe der Arbeiten erfolgen könnte. Die Bauzeit ist auf zwei Jahre veranschlagt.