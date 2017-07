Politik Schwandorf

25.07.2017

0 25.07.2017

Die Konzeption der Dauerausstellung im Stadtmuseum ist in die Jahre gekommen. Der Stadtrat billigte am Montag eine Neuausrichtung und stellte 450 000 Euro dafür in Aussicht. Die Kämmerei darf aber mit Zuschüssen rechnen.

Nicht nur mit den anspruchsvollen Wechselausstellungen der vergangenen Jahre hat sich das Stadtmuseum Schwandorf einen Namen gemacht. Die Museumsaktivwerkstatt bietet regelmäßig interessante Angebote, das Naturinfozentrum "NiZ" wird gut genutzt, nicht nur von Schulen. Die moderne Ausstattung trifft offenbar die Ansprüche der Besucher, ohne mit technischen Spielereien überladen zu sein.Insofern gibt es natürlich einen gewissen Bruch zur Ausstattung und Konzeption der Dauerausstellung, den zwar das Team des Museums durch kompetente Führungen und Erklärungen zum Teil auffangen kann. Das neue Konzept für das Museum führt weg vom "Sammeln und Bewahren" hin zum "Präsentieren und Vermitteln". Die Besucher sollen interaktiv eingebunden werden, über berühmte Persönlichkeiten die Historie der Stadt erleben. Um dem Anspruch einer Großen Kreisstadt an ihr Museum gerecht zu werden, hat der Stadtrat schon 2010 in Grundzügen eine neue Ausrichtung beschlossen, die nun genau konzipiert und umgesetzt werden soll.Museumsleiterin Eva Maria Keil hat mit Elisabeth Vogl bereits viel Arbeit in das Konzept gesteckt, die Landesstelle für nichtstaatliche Museen unterstützt die Neuausrichtung. Auch finanziell. 450 000 Euro soll der Umbau der Dauerausstellung kosten, verteilt auf drei Jahre bis 2020. Über die Zuschusshöhe konnte Keil noch keine konkreten Angaben machen, sie dürfte aber bei mindestens 30 Prozent liegen, berichtete sich am Montag dem Stadtrat. Jetzt müssen erst einmal die Architekten für die konkrete Planung ans Werk.Ziel ist es, die Besucher jeden Alters mit modernen Mitteln durch die Geschichte der Stadt zu führen, aber auch Verknüpfungspunkte zum Landkreis aufzuzeigen. Keller und Erdgeschoss werden einen Bogen von der Frühgeschichte bis etwa 1860 spannen, im Obergeschoss wird die Industrialisierung ein Hauptthema sein - etwa die Tonwarenfabrik oder die Anfänge der Elektrifizierung, die mit dem Namen Oskar von Miller eng verbunden ist. Der Wiederaufbau nach dem Bombenangriff 1945 soll ebenso Thema sein wie aktuelle Entwicklungen in der Stadt. Der Stadtrat befürwortete die Umsetzung, die "pädagogische Neukonzeption und inhaltliche Neuausrichtung" des Stadtmuseums am Montag einstimmig. Mit diesem Maßnahmebeschluss kann die Verwaltung nun an die konkrete Umsetzung gehen.