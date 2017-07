Politik Schwandorf

Beim Dauerthema Friedrich-Ebert-Straße herrschte im Planungsausschuss Konsens. Alle Fraktionen lobten den Entwurf für die Umgestaltung, den Jochen Baur (Büro SEP München) am Mittwoch vorstellte.

Gespräche "in Intervallen"

Fördergelder reserviert

Die elf Planungsziele für die Friedrich-Ebert-Straße Multifunktionalität: Die Friedrich-Ebert-Straße soll weiter einen Nutzungsmix aus Handel, Wohnen, Dienstleistung und Gastronomie sein.



Verkehrsmengen: Der Durchgangsverkehr soll um die Innenstadt herumgeleitet werden. Der motorisierte Individualverkehr ist zu reduzieren.



Fußgänger, Radfahrer, Pkw, Zulieferverkehr und ÖPNV nutzen die Straße gleichberechtigt.



Autos dürfen nur in Schrittgeschwindigkeit mit höchstens Tempo 20 durch die Friedrich-Ebert-Straße fahren.



Ein attraktives, sicherheitsförderndes Lichtkonzept ist zu erarbeiten.



Durch einen niveaugleichen Ausbau wird eine Barrierefreiheit erreicht.



Kurzzeitparkplätze sind zu markieren.



Es werden keine Bäume gepflanzt. Pflanztröge sind dagegen erwünscht.



Zur Stärkung der Aufenthaltsqualität sind Sitzgelegenheiten zu schaffen.



Die Friedrich-Ebert-Straße ist im Zusammenhang mit der gesamten Innenstadtentwicklung zu sehen.



Der Umbau wird durch ein Baustellen-Marketing begleitet und muss in einem engen Zeitfenster erfolgen. (doz)

Als die elf Punkte festgelegt worden sind, habe ich nicht damit gerechnet, dass alle umgesetzt werden. Uns gefällt der Plan außerordentlich. Marion Juniec-Möller von den Grünen

Zuvor hatte eine Impulsgruppe elf Planungsziele erarbeitet, die eingearbeitet werden sollten. Unisono zeigten sich die Ausschussmitglieder aller Fraktionen zufrieden, dass alle angedachten Änderungen Beachtung fanden. Baur präsentierte die Details, sprach über das Lichtkonzept, eine angedachte E-Bike-Ladestation. Künftig soll das Tempolimit in der Friedrich-Ebert-Straße 20 km/h betragen. Als östliches "Stadttor" ist eine Lichtinstallation geplant. Im Bereich zwischen Schwaigerstraße und Wendelin-Platz soll es künftig 21 statt wie bisher sieben Stellplätze für Autos geben.Andreas Wopperer (CSU) erklärte: "Das wird eine ziemliche Zäsur, was das Stadtbild und den Verkehrsfluss betrifft - im positiven Sinn." Ein wichtiger Punkt müsse beim weiteren Vorgehen die Einbeziehung der Hauseigentümer sein. "Wenn die Anlieger das Konzept nicht mittragen, ist das nur die halbe Miete. Ich meine damit nicht nur den Meierhofer."Die Meierhofer-Anwesen stehen schon seit Jahren leer und verkommen. Kurz Mieschala (UW) drängte deshalb darauf, mit dem Eigentümer das Gespräch zu suchen, damit man das "Gebäude abreißt und eventuell noch Platz für die Gestaltung bekommt". Oberbürgermeister Andreas Feller erklärte, dass Gespräche "in Intervallen" stattfänden. Planer Jochen Baur gab zu Bedenken: "Überlegen Sie sich, ob man das Haus abreißt, sonst entsteht eine Baulücke und es passiert 20 Jahre nichts."Nicht nur die Pläne, sondern auch die Arbeit der Impulsgruppe lobten die Kommunalpolitiker. Manfred Schüller (SPD) sprach von einem "fruchtbaren Arbeiten". Marion Juniec-Möller (Grüne/AuGe) sagte: "Als die elf Punkte festgelegt worden sind, habe ich nicht damit gerechnet, dass alle umgesetzt werden. Uns gefällt der Plan außerordentlich." Dieter Jäger (FW) erklärte, dass seine Partei das Projekt mittrage, plädierte aber für Anstrengungen, die Tausenden von Autos aus der Innenstadt herauszubekommen.Ein Vertreter der Regierung der Oberpfalz war am Mittwoch vor Ort, bevor der Planungsausschuss tagte. Der wünschte sich "mehr Grün", wie Sabine Pollinger, Leiterin des Amtes für Stadtplanung und Bauordnung, informierte. Allerdings habe die Regierung bereits zugesagt, Fördergelder zu reservieren. Als Baubeginn ist das Frühjahr 2018 angepeilt.Die Pläne werden nun noch im Bau- sowie im Verkehrsausschuss vorgestellt. Die Mitglieder des Planungsausschusses gaben jedenfalls schon einstimmig die Empfehlung an den Stadtrat, den Entwurf zu billigen. Der Stadtrat behandelt das Thema in seiner nächsten Sitzung am Montag, 24. Juli.