14.07.2017

Lautstark und friedlich demonstrierten rund 100 Bürger am Freitag gegen eine AfD-Veranstaltung in der Oberpfalzhalle. Das Oberpfälzer Bündnis für Toleranz und Menschenrechte hatte zu dem Protest aufgerufen. Günter Kohl vom Schwandorfer Bündnis nannte die AfD "fremdenfeindlich, illiberal und ausgrenzend". Aus den Worten ihrer führenden Köpfe spreche "mangelnde Bildung und mangelndes Geschichtsbewusstsein", sagte Kohl. Marion Juniec-Möller (Grüne) und Stefan Dietl (Gewerkschaft Verdi) sprachen sich gegen rassistische Hetze aus, kritisierten vor allem das aus ihrer Sicht unsoziale Programm der Partei. SPD-Landtagsabgeordneter Franz Schindler erinnerte an die deutsche Geschichte. Deshalb sei es wichtig, gegen rechtsextreme Parteien wie die AfD immer wieder Gesicht zu zeigen.