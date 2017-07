Politik Schwandorf

Alle fünf Jahre entwirft das Eisenbahn-Bundesamt einen Lärmaktionsplan für die Haupteisenbahnstrecken. Als solche gelten Schienenwege mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als 30 000 Züge pro Jahr. Somit ist auch Schwandorf betroffen. Bis zum 25. August haben Bürger sowie Kommunen, Verbände und Organisationen die Möglichkeit, sich zu beteiligen.

Die Mitglieder des Planungs- und Umweltausschusses beschäftigten sich am Mittwoch mit dem Thema. Sie einigten sich darauf, das Eisenbahn-Bundesamt aufzufordern, dass entlang des Eisenbahnlinie im Stadtgebiet "alle Maßnahmen zu treffen sind, um den Lärmschutz durchgehend zu gewährleisten". So steht es im Beschlussvorschlag. Marion Juniec-Möller (Die Grünen) erklärte: "Wir sollten explizit fordern, wie ein Neubau behandelt zu werden." Hintergrund ist der, dass die Strecke Hof-Schwandorf-Regensburg elektrifiziert werden soll.Manfred Schüller (SPD) regte an, die zwei Bundestagsabgeordneten zu mobilisieren. Oberbürgermeister Andreas Feller informierte, dass derzeit eine "Mustererklärung mit anderen Bürgermeistern vorbereitet wird".___Das Eisenbahn-Bundesamt hat einen Fragebogen erstellt, der im Internet heruntergeladen und ausgefüllt werden kann ( www.laermaktionsplanung-schiene.de). Auch auf postalischem Wege ist das möglich: Redaktion Lärmaktionsplanung, Postfach 601230, 14412 Potsdam.