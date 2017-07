Politik Schwandorf

"Das wird das Bild der Stadt entscheidend und einschneidend positiv verändern", sagte CSU-Fraktionschef Andreas Wopperer, und Franz Schindler (SPD) nannte die Umgestaltung der Friedrich-Ebert-Straße "epochal". Auch die Sprecher der weiteren Fraktionen im Stadtrat setzten in der Sitzung am Montag große Hoffnungen auf die Sanierung der Magistrale durch die Stadt. Marc Weschta vom Planungsbüro SEP hatte das Vorhaben vorgestellt - in aller Kürze, nachdem sich schon drei Ausschüsse ausgiebig damit befasst hatten (wir berichteten). Der Stadtrat billigte den Entwurf einstimmig.

Oberbürgermeister Andreas Feller (CSU) dankte der Impulsgruppe, die die elf grundlegenden Punkte für die Umgestaltung erarbeitet hatte. Sie seien nun gut umgesetzt, waren sich der OB und die Fraktionssprecher einig. Wopperer sagte, die Stadt habe ihre Hausaufgaben gemacht und appellierte an die Hauseigentümer mit zu helfen, die Straße und die Innenstadt attraktiver zu machen. Schindler erinnerte daran, dass die Umgestaltung schon seit Jahren Thema war, zuletzt aber immer daran scheiterte, dass die Friedrich-Ebert- noch Bundesstraße war. Den Verkehr verlangsamen, aber die Innenstadt nicht "tot beruhigen": "Wir hoffen, dass dieses Ziel erreicht wird", sagte Schindler. Mittelfristig müsse nun auch die "Schlucht" zwischen Adenauerbrücke und Wendelinplatz gestaltet werden.Dieter Jäger (FW) signalisierte Zustimmung, forderte aber, die Verkehrsregelung etwa an der Schwaigerstraße noch einmal zu überdenken. Kurt Mieschala (UW) mahnte, einen genauen Bauzeitenplan aufzustellen, um die Einschränkungen für die Geschäftsleute so gering wie möglich zu halten. Auch Marion Juniec-Möller (Grüne) und Alfred Damm (ÖDP) unterstützten die Pläne und verbanden damit den Dank an die Planer. "Ich hätte mir nicht gedacht, dass es so gut gelingt, die geforderten Punkte umzusetzen", sagte Juniec-Möller.Nun geht es an die Ausführungspläne. Dazu gehört ein Beleuchtungskonzept. Weschta legte zwei Konzepte vor: Überspannleuchten wie bisher oder Wandausleger. Der Stadtrat befürwortet die Ausleger, um der Straße auch nachts ein neues Gesicht zu geben. So soll sie als Raum und nicht als Verkehrsweg in den Fokus gerückt werden. Zwischen Wendelinplatz und Schwaigerstraße werden Mastleuchten zum Einsatz kommen. Für das ehemalige Regensburger Tor zwischen den Abzweigungen der Schwaiger- und der Bahnhofstraße haben die Planer ein besonderes Konzept vorgesehen, das den ehemaligen Eingang zur Altstadt betonen soll. Das wird sich nicht nur in der Beleuchtung, sondern auch in den Straßenbelägen widerspiegeln.___Planzeichnungen im Netz: