Politik Schwandorf

25.07.2017

"Spitzelschreiben", "schwache Vorstellung", "grottig": Die Wortwahl war ungewöhnlich schroff im Stadtrat, als am Montag das Thema "Süd-Ost-Link" auf den Tisch kam. Die Erkenntnisse aus der Antragskonferenz Ende Juni in Regensburg (wir berichteten) traten in den Hintergrund - denn zunächst stand im Mittelpunkt, dass Oberbürgermeister Andreas Feller nur etwa eineinhalb Stunden an der Sitzung in Regensburg teilgenommen haben soll und den Vortrag über die Beschlüsse der Stadt einem Verwaltungsmitarbeiter hinterließ.

Das brachte zunächst SPD-Fraktionssprecher Franz Schindler auf den Tisch, der an die Bedeutung der Trassenentscheidung für Schwandorf erinnerte - und daran, dass der Stadtrat den OB explizit aufgefordert hatte, die Belange der Stadt persönlich zu vertreten. Fachlich, so Schindler, habe der Mitarbeiter die Sachlage sicher korrekt vorgetragen. Allerdings, so Schindler, wäre es aus seiner Sicht auch notwendig gewesen, auch das "politische Gewicht Ihres Amtes als Oberbürgermeister" in die Waagschale zu werfen", sagte er an Feller gewandt. "Wer mich vertritt, bestimme ich", konterte der OB. Die Antragskonferenz sei "grottig", die Diskussionsleitung nicht in der Lage gewesen, die Wortmeldungen diverser Bürgerinitiativen in geregelte Bahnen zu lenken. Er habe Gespräche mit Entscheidungsträgern geführt, so der Oberbürgermeister, die Beschlüsse des Stadtrats seien den Verantwortlichen außerdem schriftlich übergeben worden. Kurt Mieschala (UW) teilte Schindlers Einwände. Es sei wichtig, auch persönlich zu zeigen, dass die Trassen-Frage "Chef-Sache" sei. "Ich denke, das war eine schwache Vorstellung", sagte Mieschala zum OB. Auch Dieter Jäger (FW) zeigte sich enttäuscht.Andreas Wopperer verteidigte den Oberbürgermeister. "Niemand hat ihm vorzuschreiben, wie er seine Arbeit zu tun hat," sagte der CSU-Fraktionschef unter Protest der SPD und sprach von einem "Spitzelschreiben", das die Kritik nicht einmal an die Adresse des OB gerichtet habe. Er forderte dazu auf, die Sache nicht "künstlich hoch zu hängen", es sei doch vernünftig, wenn der Mitarbeiter die Beschlüsse vortrage, "der tagtäglich damit befasst ist". Das Wort vom "Spitzelschreiben" wollte Schindler so nicht stehen lassen. Bürger, die bei der öffentlichen Antragskonferenz waren, seien keine "Spitzel". Zum OB sagte er: "Sie stimmen bei Beschlüssen mit, und wenn es um die Umsetzung geht. tun sie so, als hätten Sie nichts damit zu tun. Ich stelle fest, dass Sie dieses Amtsverständnis haben." Es sei "nicht das erste Mal", dass das Verhalten des OB Anlass zur Skepsis gebe. Den Begriff "Spitzelschreiben" nahm Wopperer zurück, deutete es als "Herr Lehrer, ich weiß was" um und fügte hinzu, dass der Oberbürgermeister den Beschluss des Stadtrates natürlich bestmöglich vertreten habe. Der Stadtrat hatte darauf gepocht, die Trassenwahl für den Süd-Ost-Link und den Ostbayernring gemeinsam zu sehen und eine Bündelung und Erdverkabelung beider Trassen gefordert. Eine Einschätzung, die mittlerweile auch der bayerische Ministerpräsident und der Landtag teile, ergänzte Schindler, als danach der Sachstandbericht zum Ostbayernring gegeben wurde. Eine Gesetzesänderung, die die Bündelung und Erdverkabelung erlaube, stehe demnach nach der Bundestagswahl an.Bis dahin bleibt die Lage wenig erfreulich: Denn Netzbetreiber Tennet setzt im Planfeststellungsverfahren für den Ostbayernring trotz aller Widerstände der Stadt darauf, dass der Ersatzneubau wieder durch das Naabtal führt.