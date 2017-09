Politik Schwandorf

25.09.2017

Alle reden von "Jamaika": Nach der Absage der SPD an eine neue Große Koalition ist nun ein schwarz-gelb-grünes Bündnis die wahrscheinlichste Regierungsoption - genannt "Jamaika-Koalition". Gebräuchlich ist der Begriff seit der Bundestagswahl 2005.

Grüne als "Fantasten"

"Schulz etwas verfrüht"

"Keine Gemeinsamkeiten"

Zuvor war für ein Bündnis von Union, Grünen und FDP eher das Wort "Schwampel" verwendet worden. Das ist die Kurzform für "schwarze Ampel" - in Anlehnung an "Ampel" für Koalitionen aus SPD, FDP und Grünen. Das klang jedoch nicht so schön wie "Jamaika" mit seinen Assoziationen zu Reggaemusik und karibischen Traumstränden.Schwampel hin, Jamaika her - was halten denn die Repräsentanten der betroffenen Partien im Landkreis Schwandorf von dieser Option? Ein kleiner Seufzer entringt sich Alexander Flierl bei dieser Frage. Der Kreisvorsitzende der Christsozialen im Landkreis Schwandorf sieht "Probleme und schwierige Verhandlungen" auf Berlin zukommen. Eine besonders gute Meinung hat er von dem möglichen Koalitionspartner FDP eh nicht: "Die sind doch sehr neoliberal, das kennt man noch aus Bayern in den Jahren 2008 bis 2013." Den Grünen kann Flierl sogar noch weniger abgewinnen. "Fantasten", kanzelt er die Mitglieder der Ökopartei ab, "die haben doch keine Ideen für den ländlichen Raum"."Jamaika - da kommt jetzt ein Modell zum Tragen, das sich noch nirgends so richtig bewährt hat", urteilte CSU-Bundestagsabgeordneter Karl Holmeier. "Das wird jetzt eine ganz schwierige Regierungsbildung. Wir haben verloren, und die FDP und die Grünen gehen gestärkt in die Verhandlungen rein."Für SPD-Bundestagsabgeordnete Marianne Schieder "ist es ein deutliches Signal des Wählers, dass die Große Koalition abgewählt ist". Die neuen Mehrheitsverhältnisse lassen eine "Jamaika"-Koalition (CDU/CDU mit FDP und Grünen) zu. "Das wird eine schwierige Regierungsbildung, mit vier Parteien am Tisch", sagte die Bundestagsabgeordnete.Die Kreisvorsitzende der Sozialdemokraten, Evi Thanheiser, fand Martin Schulz' Äußerung "etwas verfrüht, gleich nach der Wahl eine Große Koalition auszuschließen". Was soll man von einer möglichen Jamaika-Koalition halten? "Ich bin mir da noch unschlüssig", gesteht Thanheiser, "aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Bund funktioniert". So ein Bündnis wäre instabil, denkt sie, denn die Grünen würden ihre Ziele durchsetzen wollen. Und die SPD in der Opposition? "Wir brauchen eine starke Opposition, damit nicht die AfD Oppositionsführer wird und noch mehr Bedeutung gewinnt.""Keine Gemeinsamkeiten", winkt Wolf-Dieter Grahn ab. Der Mediziner an der Spitze der Kreis-FDP weist zum Beleg für seine Einschätzung auf die Grundsatzprogramme seiner Partei und der Grünen hin. "Das wird eine ziemlich schwere Geburt", denkt auch er, wenn es um das Thema Jamaika-Koalition geht. Er sieht die Möglichkeit, dass die FDP dabei "von ihrem Programm abrückt und Mittelwege sucht". Eigentlich, so betont Grahn, "wollten wir doch in der Opposition sein". Trotzdem sei eine Neuwahl "die schlimmste Option".Elisabeth Bauer (Bündnis90/Die Grünen) befürchtet "harte Auseinandersetzungen, vor allem mit der CSU"; denn diese schieße jetzt schon quer. Im übrigen freut sich die Schwandorfer Kreisvorsitzende, dass mit Stefan Schmidt aus Regensburg wieder ein Oberpfälzer Grüner in Berlin sitzt. Und noch besser: "Dass die bayerischen Grünen nicht mehr neun, wie bisher, sondern elf Abgeordnete in die Bundeshauptstadt entsenden."