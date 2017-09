Politik Schwandorf

26.09.2017

Die Tage des ehemaligen Krankenhauses zwischen Gerhardingerschule und Rathaus sind gezählt. Der Stadtrat hat am Montag beschlossen, eine offene Ganztagsbetreuung mit vier Gruppen für die Gerhardingerschule einzurichten. Das Gebäude dafür wird anstatt des Krankenhauses entstehen.

Der Stadtrat folgte damit einer Empfehlung des Hauptausschusses. Kämmerer Jens Wein hatte dort am Mittwoch erläutert, dass eine erneute Erhebung an der Schule einen Bedarf für 80 Kinder ergeben habe. 60 sind bereits in der verlängerten Mittagsbetreuung, 20 Kinder stehen auf der Wartelisten. Noch Ende vergangenen Jahres war die Verwaltung von einem geringeren Bedarf ausgegangen. Weil dann im Neubau, der in gleicher Kubatur wie das alte Krankenhaus entstehen soll, eventuell Räume frei geblieben wären, hatte die Verwaltung diese als Unterkunft für die Kunz-Musikakademie ins Auge gefasst. Der Stadtrat hatte über die entsprechende Vorlage im November 2016 zwar diskutiert, aber nicht beschlossen. "Zum Glück", wie Franz Schindler (SPD) im Hauptausschuss sagte, denn nun wird wohl das ganze Gebäude für die Gruppen- und Aufenthaltsräume des Ganztagsangebots gebraucht. Die Musikakademie ist nun in die Berufsschule beim "Guten Hirten" umgezogen.In offenen Ganztagsangeboten werden Kinder an maximal vier Tagen in der Woche bis 16 Uhr betreut, etwa bei den Hausaufgaben oder auch mit individueller Förderung. Das Angebot ist für Eltern kostenlos, das Mittagessen muss bezahlt werden. Das neue, offene Ganztagsangebot an der Gerhardingerschule ist für 85 "Zählkinder" ausgelegt. Je nachdem, wie oft in der Woche die Kinder das Angebot nutzen wollen, werden sie mit einen bestimmten Faktor gewertet. Laut Kämmerer Jens Wein wäre das Angebot bedarfsgerecht und ausreichend. Die Regierung der Oberpfalz habe bereits die Bewilligung in Aussicht gestellt. Der entsprechende Förderantrag muss nun gestellt werden. Wenn das Raumprogramm endgültig feststeht, kann gebaut werden. Der Stadtrat billigte das Vorgaben am Montag ohne Debatte einstimmig und folgte damit der Empfehlung des Hauptausschusses.