Politik Schwandorf

24.09.2017

65

0 24.09.201765

Die Freude über den Wiedereinzug in den Bundestag mischt sich bei Marianne Schieder (SPD) mit Fassungslosigkeit. Nie und nimmer hätte sie erwartet, dass die AfD zweitstärkste Kraft im Wahlkreis Schwandorf wird.

"Ich bin schockiert"

"Bald Neuwahlen"

Das Erststimmenergebnis schon eine gewisse Bestätigung für meine Arbeit. Das Ergebnis der SPD ist niederschmetternd. Marianne Schieder zu ihrem Erststimmenergebnis

Wernberg-Köblitz. Das Haus ist voll am Kalvarienberg, Anhänger der SPD und Journalisten geben sich die Türklinke in die Hand. Der Blick ist auf den Bildschirm in Schieders Büro gerichtet. Schon nach der Prognose um 18 Uhr sagt Schieder "Das gibt's nicht, bei der Geschichte unseres Landes" mit Blick auf das Ergebnis der extremen Rechten. "Das ist brutal," "Katastrophe", "unglaublich": Das ist aus allen Ecken angesichts des Ergebnisses zu hören. Für Schieder ist klar: Die Große Koalition ist abgewählt, "das ist ein deutliches Signal des Wählers". Die neuen Mehrheitsverhältnisse lassen eine "Jamaica"-Koalition (CDU/CDU mit FDP und Grünen) zu. "Das wird eine schwierige Regierungsbildung, mit vier Parteien am Tisch", sagt die Bundestagsabgeordnete, und Ex-MdB Georg Pfannenstein pflichtet ihr bei. Mit Blick auf den Absturz der CSU in Bayern sieht Pfannenstein den "Abgesang auf Seehofer eingeläutet".Eine endgültige Absage an irgendwelche Koalitionen hält Schieder direkt nach der Prognose dennoch für verfrüht. "Ich bin dagegen, Koalitionspläne zu schmieden, bevor man analysiert hat." Dennoch ist sie sich beinahe sicher, dass eine Fortsetzung der "GroKo" keine Mehrheit bei den SPD-Mitgliedern findet. Eine Kurzumfrage am Esstisch bei der Wahlparty bestätigt dies. Auch für den Nabburger Bürgermeister Armin Schärtl ist klar, dass die Genossen in die Opposition müssen. Nicht eine Hand hebt sich für die Regierungsbeteiligung unter Führung der Union.Die Wahlergebnisse aus dem Wahlkreis tickern langsam ein. Schwarzach macht den Anfang, die AfD ist stärker als die SPD. "Ich bin schockiert", sagt Schieder, "wie kann man die so bedenkenlos wählen? Die machen doch kein Geheimnis daraus, dass sie nicht weit weg sind von der Ideologie der Nazis!" Bei allem Entsetzen über das Ergebnis der Rechts-außen-Partei gibt es doch ein paar Momente der Freude für Marianne Schieder. Sie hat ihre Heimatgemeinde Wernberg-Köblitz nach Erststimmen gewonnen. Außerdem Stadlern (Schieder: "Habe ich noch nie verloren"), der einzige Ort in den Landkreisen Schwandorf und Cham, in dem die Sozialdemokraten die Mehrheit der Erst- und der Zweitstimmen holen. Pfreimd geht an Schieder, auch Teublitz, Trausnitz, Altendorf.Ihr Gesamtergebnis hat Marianne Schieder gegenüber der Wahl 2013 fast gehalten, sie verliert 0,6 Prozentpunkte auf 24,18 Prozent. Sie hat sogar 2600 Stimmen mehr geholt als 2013, da war aber die Wahlbeteiligung geringer. "Das Erststimmenergebnis ist schon eine gewisse Bestätigung für meine Arbeit", sagt Schieder, "das Ergebnis der SPD ist niederschmetternd". Auch wenn die Sozialdemokraten im Wahlkreis mit 16,2 Prozent noch etwas besser abgeschnitten haben als in den Hochrechnungen des Bayernergebnisses (15,5 Prozent). Schieder hat deutlich mehr Stimmen geholt als ihre Partei: Sie vereinte 38 463 Stimmen auf sich, die SPD kreuzten nur 26 132 Wähler an. Im Wahlkreis rutschen die Sozialdemokraten damit auf Rang drei hinter die AfD zurück. Da trägt es auch wenig zur Aufhellung der Stimmung bei, dass die CSU gewaltig hat Federn lassen müssen, über 13,2 Prozentpunkte im Wahlkreis. Im Landkreis Schwandorf immerhin bleibt die SPD auf Platz zwei."Ich will kein Prophet sein, aber ich glaube, wir brauchen bald Neuwahlen," sagt Schieder mit Blick auf die Regierungsbildung, "die klassische Zweierkoalition ist nicht möglich." Für eine Neuauflage einer Großen Koalition sieht sie kaum Chancen: "Da gibt es keine Akzeptanz in den Parteien," ist sie sich sicher. Schon am Montag geht es für Marianne Schieder nach Berlin. "Dann werden wir analysieren und weiter planen."