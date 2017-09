Wahlsieger mit Sorgenfalten

Politik Schwandorf

24.09.2017

8

0 24.09.2017

So richtig freuen kann sich Karl Holmeier (CSU) an diesem Wahlabend nicht. Unangefochten holt er zwar wieder das Direktmandat im Wahlkreis Schwandorf, doch gute Stimmung kommt in seinem Büro in Schwandorf dennoch nicht auf. Der Blick nach Berlin erzeugt ernste Mienen.

CSU und Holmeier im Minus

Von Desaster die Rede

Mit Schwarz-Gelb-Grün kommt jetzt ein Modell zum Tragen, das sich noch nirgends so richtig bewährt hat. MdB Karl Holmeier (CSU)

MdB Karl Holmeier wirkt bei der Ankunft in Schwandorf noch entspannt. Nach Gottesdienst, Wahlgang, einem Abstecher zur Vereinsmeisterschaft der Stockschützen und zwei Besuchen beim Tag der offenen Tür von Firmen kommt er bereits vor 18 Uhr in sein Schwandorfer Wahlkreisbüro, wo schon viele Parteifreunde, vor allem aus der JU, auf ihn warten. Begleitet wird er von den Söhnen Daniel und Christoph und der zweieinhalbjährigen Enkelin Mona. Der versammelten Runde gehören auch die CSU-Listenkandidaten Alexander Trinkmann und Ingrid Heut an. Die Lockerheit ist um 18 Uhr schlagartig weg: 32,5 Prozent besagt die ARD-Prognose für die Union. Keiner sagt vor dem Fernseher was. Beim Blick auf die weiteren Zahlen erkennt der CSU-Abgeordnete schnell: Das ist das Aus für die Große Koalition. Ein paar Minuten später kommt die Bestätigung, die SPD verzichtet.Holmeier ist schwer enttäuscht und macht aus seinem Herzen keine Mördergrube. Der 61-Jährige hätte sich eine schwarz-gelbe Koalition gewünscht. Doch dafür reicht es nicht. Nur mit den Grünen käme in der sogenannten Jamaika-Konstellation eine Mehrheit zusammen. "Das wird ganz schwierig", ahnt der erfahrene Bundespolitiker aus dem Landkreis Cham, dass nun für die Union harte Zeiten anbrechen. "FDP und Grüne sind beide gestärkt und wollen was durchsetzen - und wir sind die Verlierer", blickt er nach vorne. Er gibt zu: Mit einem solch schlechten Abschneiden der Union hatte er nicht gerechnet, schon gar nicht mit elf Prozent minus in Bayern.Während sich unter den "Schwarzen" mehr und mehr Entsetzen breit macht über die eigenen Verluste und die Zugewinne der AfD wartet Karl Holmeier noch immer auf die ersten Ergebnisse aus seinem Wahlkreis. Gewöhnlich waren schon vor 18.30 Uhr ein paar Resultate da. Dieses Mal zieht es sich. Wegen des hohen Anteils der Briefwahl, wird vermutet. Manche Kommunen hatten offenbar ihre Wahlhelfer-Teams nicht trendgemäß aufgestellt, so dass es länger dauert, bis sie ihre Schnellmeldungen ans Landratsamt nach Schwandorf durchgeben können. Um 19.08 Uhr ist es endlich soweit: Schwarzach kommt als erste Gemeinde, gleich danach Thanstein. Holmeier sieht: Er liegt verhältnismäßig gut im Rennen, das Direktmandat gerät nicht in Gefahr. In den nächsten zweieinhalb Stunden bestätigt sich das, bis schließlich um alle Ergebnisse aus dem Wahlkreis Schwandorf, der sich aus den Landkreisen Schwandorf und Cham zusammensetzt, da sind.48,46 Prozent sind es am Ende für Holmeier, mithin 9,23 Prozentpunkte weniger als 2013. Was sagt er dazu? Mittlerweile in seinem Chamer Büro angekommen, reagiert er mit Gelassenheit: "Ich persönlich kann mit diesem Ergebnis leben, wenngleich ich mein Ziel, das Ergebnis von 2013 zu halten, nicht erreichen konnte." Er gibt dann schon zu: "Eine Fünf hätte ich gerne voraus gehabt." Zufrieden macht es ihn, dass die Verluste wenigstens nicht ganz so dramatisch ausfielen wie bei seiner Partei. Ihr fehlen in Relation zu 2013 im Wahlkreis 13,26 Punkte - also noch mehr als im landesweiten Schnitt. "Das Ergebnis in Bayern ist für die CSU eine Katastrophe", sagt er ganz offen und geht gleich auf Ursachenforschung: "Wahrscheinlich war es das Flüchtlingsthema." Er fügt an: "So wie die Menschen das wollten, haben wir es offenbar nicht erledigen können." Genau das bleibe die Herausforderung für die nächste Zeit, um die AfD im Zaum zu halten.Der Wahlabend klingt unterdessen im CSU-Büro in Schwandorf aus. "Desaströs" bezeichnet der CSU-Kreisvorsitzende Alexander Flierl den Ausgang. Das schlechteste CSU-Ergebnis bei einer Bundestagswahl muss seiner Meinung nach Konsequenzen nach sich ziehen. Damit, dass sich Kanzlerin Merkel freut, wieder den Regierungsauftrag bekommen zu haben, will sich der Landtagsabgeordnete - wohl auch schon mit Blick auf die Landtagswahl 2018 in Bayern - nicht zufrieden geben. "Das ist wirklich das einzig Positive an diesem Ergebnis", kommentiert er die Aussage der alten und wohl auch neuen Regierungschefin. Er meint: "Die Wähler haben uns wohl nicht so zugetraut, dass wir uns in der Flüchtlingsproblematik und bei der inneren Sicherheit durchsetzen können."