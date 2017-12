Politik Schwandorf

13.12.2017

Walter Ostheim hat sich für die "Bürgerinitiative im Naabtal" mit einer Petition an den Bayerischen Landtag gewandt. Die Initiative fordert, die beiden Hochspannungstrassen Ostbayernring (OBR) und Süd-Ost-Link (SOL) im Stadtwesten zu bündeln und unter der Erde zu verlegen. Der Ausschuss hat beschlossen, die Eingabe der Staatsregierung zur Würdigung zu überweisen. Gelöst ist damit noch nichts - die Zuständigkeiten liegen in erster Linie beim Bund. Mit der "Würdigung" erhalte der Petent nicht "absolut Recht", was die Abstandsflächen angehe, sagte der Ausschussvorsitzende Erwin Huber (CSU) laut Protokoll der Sitzung, das den Oberpfalz-Medien vorliegt.

Ostheim hatte die Sachlage ausgiebig dargestellt: Nach bisherigem Stand soll der SOL wahrscheinlich auf einer Erdkabel-Trasse über die Kreither Höhen führen, der Ersatzbau des OBR durch die Engstelle in Ettmannsdorf geführt werden. Ostheim verwies darauf, dass die Regierung der Oberpfalz in ihrem Raumordnungsverfahren die Naabtal-Tasse nur als "noch raumverträglich" mit umfangreichen Auflagen beurteilt habe, die West-Trasse für den OBR aber als "raumverträglich".Die derzeitigen Planungen für die beiden Projekte bedeuten nach Ostheims Ansicht für die Stadt Schwandorf das schlimmstmögliche Szenario: Die SOL als Erdkabel im Westen des Stadtgebietes mit Eingriffen in Natur und Landschaft sowie möglichen Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Nutzung und der OBR als Freileitung durchs Naabtal mit der Zerschneidung des Ortsteiles Ettmannsdorf und deutlicher Unterschreitung der Mindestabstände, die im Landesentwicklungsplan als Grundsatz festgeschrieben sind. "Durch diese Konstellation werden die Menschen in Schwandorf von zwei getrennt - statt gebündelt - geplanten Großprojekten des Netzausbaus trotz idealer Rahmenbedingungen hinsichtlich alternativer Lösungsmöglichkeiten unmittelbar betroffen", schreibt Ostheim.Die Tennet-Entscheidung für die Bestandstrasse basiere auf einem eigens für den Streckenabschnitt entwickelten internen Punktesystems, das einer objektiven Überprüfung nach Ostheims Ansicht nicht standhalten dürfte. Damit würden weder der politische Wille der Staatsregierung noch der Abgeordneten des Landtages ernst genommen: Gerade zur Vermeidung von "Hot-Spots" wie Ettmannsdorf seien Mindestabstände definiert worden.Dass sich Tennet für die schlechtere Trasse mit mehr Auflagen entscheide, ist für Ostheim nicht nachvollziehbar. Die Anzahl der vom künftigen OBR betroffenen Wohngebäude werde statistisch "heruntergerechnet". Dabei werde verschwiegen, dass auf einer optimierten Westtrasse keine Häuser in der Schutzzone liegen würden, so Ostheim. "Die Anwohner im Naabtal wissen sehr wohl, dass auch im Bereich der West-Trasse Menschen mit berechtigten Interessen leben", schreibt Ostheim. "Nur ist es hier der Bevölkerung offensichtlich nicht zumutbar, eine Stromleitung (eventuell als Erdkabel) in 400 bis 600 Meter Entfernung zu akzeptieren, wohingegen man den Menschen in Ettmannsdorf einen Abstand von weniger als 100 und in Krondorf von 200 Meter aufbürdet."Ostheim fordert deshalb, eine Lösung in Form einer gebündelten Erdverkabelung für beide Großprojekte zu finden. Dafür müssten die Voraussetzungen geschaffen werden. Ostheim richtet deshalb an den Petitionsausschuss, die Staatsregierung und den Landtag die Bitte, für die stringente Einhaltung der Mindestabstände zu sorgen und auf die Umsetzung des Beschlusses des Bundesrates zur Teilerdverkabelung für den Ostbayernring im Raum Schwandorf hinzuwirken. Dafür müsste der OBR als Pilotprojekt für die Erdverkabelung von Drehstromleitungen ausgewiesen werden. Das allerdings kann nur der Bund.