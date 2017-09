Wohlstand soll überall ankommen

Politik Schwandorf

Marianne Schieder (SPD) kandidiert zum vierten Mal für den Bundestag. Die Sozialdemokratin aus Wernberg-Köblitz zog bisher stets über die Landesliste ihrer Partei in das Parlament ein. Mit Blick auf die Wahl am 24. September beantwortet sie die Fragen der NT-Redakteure Wilhelm Amann und Benjamin Tietz.

Ja oder nein? Auf zehn Fragen wollten wir von Marianne Schieder (SPD) ein "Ja" oder ein "Nein" hören:



War die Einführung der Pkw-Maut in Deutschland richtig? - "Nein"



Ist eine offizielle Warnung vor Türkei-Reisen sinnvoll? - "Nein"



Macht Ihnen der aktuelle Konflikt zwischen den USA und Nordkorea Angst? - "Ja"



Ist Donald Trump während der laufenden Wahlperiode als Präsident zu stoppen? - "Ja, ich hoffe es."



Sehen Sie die Gefahr, dass die AfD bei der Regierungsbildung zum Zünglein an der Waage werden könnte? - "Nein"



Versinkt die AfD wieder in die Bedeutungslosigkeit? - "Ja, hoffentlich"



Kommen für sie die Linken als Koalitionspartner in Frage? - "Ich glaube nicht, dass sich die Frage stellen wird."



Hoffen Sie persönlich noch auf einen Aufstieg in Ihrer politischen Karriere? - "Nein"



Hält die nächste Koalition wieder für vier Jahre? - "Ja, das wäre zu wünschen"



Werden Sie dann 2021 wieder für den Bundestag kandidieren? - "Ja". (am)

und der zweite Teil? Zum Ende des Interviews baten wir Marianne Schieder, uns zehn Halbsätze zu vervollständigen, deren ersten Teil wir ihr vorgaben:



Ich habe mich entschieden, wieder für den Bundestag zu kandidierten, weil... ...ich eine überzeugte Demokratin bin und glaube, dass wir die Demokratie nur dann erhalten können, wenn es genug Menschen gibt, die sich einbringen.



Am meisten habe ich mich in dieser Wahlperiode gefreut, dass... ...der Flüchtlingszustrom im Wahlkreis gut bewältigt worden ist und dass sich so viele Menschen und Behörden engagiert haben und es geschafft haben, diese Aufgabe zu bewältigen.



Am stärksten war ich während dieser Wahlperiode enttäuscht, dass... ...es nicht gelungen ist, zusammen mit der Union einen Antrag zur besseren Förderung von Frauen in Wissenschaft und Forschung auf den Weg zu bringen.



Die Landkreise Schwandorf und Cham sind... ...zwei Landkreise, in denen es sich gut leben lässt. Ich möchte nirgends anders leben.



Karl-Theodor zu Guttenberg soll... ... - der interessiert mich nicht.



Gerhard Schröder soll... ... gelegentlich mehr darüber nachdenken, was er tut.



Der/die nächste Bundeskanzler(in) heißt... ...Martin Schulz.



Mit der SPD regiert dann... ...das wird das Wahlergebnis zeigen.



Mit Karl Holmeier möchte ich... ...zusammen die Interessen des Wahlkreises und der Oberpfalz weiter möglichst effektiv in Berlin vertreten.



Ich freue mich darauf, dass nach dem 24. September... ...der Wahlkampf endlich wieder vorbei ist. (tib)

Martin Schulz neuer Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. MdB Marianne Schieder (SPD) auf die Frage, welche Schlagzeile sie am Montag, 25. September, auf der Titelseite ihrer Zeitung lesen möchte

Schieder: Von allen Entscheidungen, die in Berlin getroffen werden, ist auch der Wahlkreis betroffen. Zunächst einmal der Mindestlohn, der Menschen eine viel bessere Perspektive bietet. Aber auch die Erhöhung des Bafög, vor der auch Studierende aus dem Wahlkreis profitieren. Ein weiterer Punkt ist die Elektrifizierung der Bahnstrecke zwischen Hof und Regensburg: Ich bin sehr froh, dass sie endlich in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen worden ist. Nun werden wir darum kämpfen, dass das Projekt mit einem bestmöglichen Lärmschutz baldmöglichst realisiert wird. Generell erreichen mich viele Anschreiben oder Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern, bei denen, die bei Besuchen von Bürgern in Berlin vorgetragen werden, wo man helfen kann. Ich habe glaube, dass ich wirklich versucht habe, in den vergangenen vier Jahren - genauso wie in den Jahren zuvor seit 2005 - die Interessen des Wahlkreises in der Politik in Berlin zu vertreten und meiner Aufgabe bestmöglich nachzukommen.Es muss natürlich richtig geklärt werden, was da genau gelaufen ist. Die Absprachen und Verfehlungen der bekannten Automobilhersteller waren ja eigentlich nichts anderes als Betrug. Da sehe ich schon in allererster Linie die Unternehmen in der Pflicht, verspieltes Vertrauen wiederzugewinnen. Der Staat muss nun schauen, dass die Fahrzeugbesitzer zu ihrem Recht kommen. Und er muss durch konsequentes Handeln verhindern, dass es nochmals zu solchen Machenschaften kommt. Ich hoffe, dass es zu keinen Fahrverboten in Städten kommen muss. Zudem sollten Kommunen, die auf alternative Antriebstechniken umrüsten, unterstützt werden. Aber das ist ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein.Die Elektrifizierung der Bahnstrecke, weil dieser Lückenschluss Grundlage einer zukunftsfähigen Bahnverbindung ist. Die Bahn braucht die Elektrifizierung vor allem für den Güterverkehr, da das bestehende Netz an der Kapazitätsgrenze ist. Der internationale Transport nimmt ständig zu, und wenn er nicht auf die Schiene gebracht werden kann, dann wird er auf unseren Autobahnen landen. Die Schiene ist das um vieles effizientere und umweltverträglichere Verkehrsmittel. Wie gesagt, bildet die Elektrifizierung die Voraussetzung dafür, dass wir vorwärts kommen auch im Personennah- und fernverkehr. Dann gibt es für die Kommunen entlang der Strecke auch Sicherheit. In Wernberg-Köblitz stellt sich zum Beispiel die Frage, ob die Bahnbrücke im Zuge der Elektrifizierung erneuert werden muss oder nicht. Der barrierefreie Umbau von Bahnhöfen liegt auf dem ganzen Streckenabschnitt auf Eis. Wenn man diesbezüglich bei der Bahn nachfragt, lautet die Antwort immer: 'Wir müssen abwarten, wie es mit der Elektrifizierung abläuft'. Von daher denke ich, dass das aus Sicht des Landkreises Schwandorf die dringendste Maßnahme ist.Die Bahn will die Elektrifizierung mit allem Nachdruck. Davon bin ich überzeugt. Aber eine Jahreszahl nennen kann ich nicht. Es wird sich schon noch hinziehen wegen des umfangreichen Planungsverfahrens. Ich hoffe, dass das zügig verläuft. Herr Minister Dobrindt hat zwar nun zugesagt, dass Lärmvorsorgemaßnahmen getroffen werden, aber wie es konkret weitergeht und wie es im Detail aussehen kann, weiß man derzeit noch nicht, das bleibt dem Planfeststellungsverfahren vorbehalten. Auch die Frage, inwieweit auch neue Technik zum Einsatz kommen kann. Wenn der Minister sagt, der Lärmschutz werde nicht am Geld scheitern, so freut mich das natürlich und ich werde ihn beim Wort nehmen.Ich will mich nicht in kommunalpolitische Diskussionen einmischen, aber ich kenne die Debatte über den Bahnübergang in Nabburg, seit ich denken kann. Eine konkrete Lösung liegt mit der Umgehungsstraße nun auf dem Tisch. Wer dieses Paket wieder aufschnüren will, muss wissen, was er tut. Dann stünde wieder alles zur Disposition. Ich gehe davon aus, dass das Straßenbauamt eingeplant hat, dass im Zuge der Elektrifizierung der Strecke auch ein entsprechender Lärmschutz kommen wird. Ich würde bei dem bleiben, was jetzt in trockenen Tüchern ist. Hinzu kommt: Die Zeit ist momentan günstig: Das Geld ist da, um das umzusetzen, wofür die Planung fast abgeschlossen ist. Wer weiß, ob das in einigen Jahren immer noch so ist. Deshalb müssen wir diese Chance jetzt nutzen.Zunächst begrüße ich natürlich, dass das Projekt nun als wirtschaftlich bewertet wird und in den vordringlichen Bedarf aufsteigt. Ob die Verbindung den Bahnhof Schwandorf einbezieht, ist eine politische Entscheidung. Die Machbarkeitsstudie enthält verschiedene Lösungen, die zum Teil an Schwandorf vorbeiführen. Allerdings wäre eine Alternative, die den Bahnhof Schwandorf enthält, sogar die finanziell günstigste. Ich fände es schon abenteuerlich, an Schwandorf vorbei zu planen. Es schaut jetzt aber schon so aus als ob man den aus unserer Sicht richtigen Weg einschlagen würde.Wir haben im Landkreis eine gute Verkehrsinfrastruktur durch die A 6 und die A 93. Der Lärmschutz auf der A 93 ist durch Deckensanierungen weit fortgeschritten - und zwar auch in Bereichen, in denen es keinen Rechtsanspruch darauf gegeben hätte. Hier haben wir einiges vorwärts gebracht. Auf der B 22 gibt es noch Stellen, an denen bezüglich der Unfallverhütung etwas gemacht werden muss. Auch auf der B 85 gibt es noch etwas zu tun - generell stehen wir aber gut da, was die Verkehrsinfrastruktur anbelangt.Ich habe da nie zu denen gehört, die große Versprechen gemacht haben. Da kommen viele Faktoren zusammen. Am Bau gibt es momentan so gut wie keine freien Kapazitäten. Amplus hat viele Aufträge angenommen, und kommt jetzt nicht überall hinterher. Dennoch muss man über diese Möglichkeit froh sein, denn die Telekom hat ja teilweise für den Netzausbau nicht einmal Angebote abgegeben. So wird man mancherorts doch noch Geduld haben müssen. Ich bin mir ziemlich sicher, das kann noch dauern.Im Moment gibt es keine Diskussion über die Standorte, die Debatte geht eher über die Bundeswehr an sich. Ich halte es nach wie vor für falsch, dass die Wehrpflicht von heute auf morgen ausgesetzt wurde. Man war darauf viel zu wenig vorbereitet. Wenn die Wirtschaft gut läuft, ist es schwierig für die Bundeswehr, qualifizierte Kräfte zu finden. Ein Soldat, der freiwillig in der Kaserne ist, will auch nicht in Sechs-Mann-Stuben schlafen. Insgesamt müssen auch die Kommunen schauen, dass Wohnraum für Soldaten geschaffen wird, die nicht in der Kaserne wohnen wollen - wie es beispielsweise die Stadt Pfreimd tut. Generell gilt jedoch, dass eine massive Aufstockung der Verteidigungsausgaben, wie sie das Verteidigungsministerium plant, mit uns nicht zu machen ist. Wir wollen keine Aufrüstungsspirale.Es gab ein tolles Engagement vieler ehrenamtlicher Helfer und der Berufsschule in Schwandorf. Das war jeweils ein Glücksfall. Aber wir müssen den Leuten schon noch unter die Arme greifen, zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt und in den Schulen. Alles in allem ist es gut gelungen, die Herausforderungen zu meistern. Die deutsche Sprache können halt nicht alle von heute auf morgen, das ist oft das größte Problem.Bei der Milchpreisdebatte zeigt sich: Es falsch war zu glauben, dass sich der Markt von selbst reguliert, wenn die Milchmengenbegrenzung aufgehoben wird. Diese Annahme habe ich noch nie für realistisch gehalten. Das findet einfach so nicht statt. Der Preis war im Keller und ist mittlerweile wieder angestiegen, weil Eiweiß vom Markt genommen wird, um ihn halten zu können. Aber das muss ja auch irgendwo hin. Früher hatten wir Butterberge, wir können jetzt nicht mit Eiweißbergen anfangen. Gerade für unsere Region wird das aber von entscheidender Bedeutung sein, weil es kaum Alternativen gibt zur Milchproduktion. Das Rückgrat des ländlichen Raums ist nun einmal die Landwirtschaft. Wo die wegfällt, bricht auch Infrastruktur weg und geht die Bevölkerung zurück. Das ist natürlich alles andere als wir wollen. Ich glaube, dass wir - ähnlich wie die Österreicher - schon viel eher in die Umstellung auf Bio-Landwirtschaft hätten einsteigen sollen.Wichtig ist mir zunächst die kostenfreie Bildung, angefangen bei der Kita, über die Schulen und die Ausbildung bis hin zum Meisterbrief bzw. zum Universitätsabschluss. Auf dem Arbeitsmarkt müssen wir dafür sorgen, dass der Wohlstand bei allen ankommt. Wir haben nämlich immer noch Zuwächse im Niedriglohnsektor. Und das Rentenniveau darf nicht unter 48 Prozent absinken. Für Menschen, die trotz jahrzehntelanger Arbeit und Kindererziehung zu wenig Rente bekommen, brauchen wir eine Solidar-Rente, die deutlich über der Grundsicherung liegt.