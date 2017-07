Sport Schwandorf

Der Knoten ist geplatzt beim SC Ettmannsdorf: Nach drei mehr oder weniger unverdienten Niederlagen besiegte der bislang punktlose Tabellenvorletzte den TSV Waldkirchen mit 1:0 und schaffte somit den Anschluss an die übrigen Teams. Den entscheidenden Treffer erzielte Erkan Kara per Kopf nach einer Freistoßflanke in der 84. Minute. Es war nicht nur der erste Sieg für den SCE, sondern auch das erste Gegentor der Niederbayern nach 353 Spielminuten.

In diesem vorgezogenen Heimspiel zeigten sich die Ettmannsdorfer stark verbessert. Sie waren bis auf eine zehnminütige Anfangsphase, die schwächer verlief, voll konzentriert, einsatz- und lauffrreudigi. Deutlich war der Wille zu erkennen, dass gegen den starken Tabellendritte ein erstes Erfolgserlebnis verzeichnet werden sollte. Die Heimelf war offensiv ausgerichtet, stand aber in der Abwehr sehr sicher. Waldkirchen ließ ansatzweise seine Klasse erkennen, vor allem dann, wenn es schnell nach vorne ging.Zehn Minuten lang sah es nach einer Machtdemonstration der Gäste aus. In dieser Anfangszeit kam der SCE nicht aus der eigenen Hälfte heraus. Der TSV drängte offensichtlich auf eine schnelle Entscheidung. Bei den Gastgebern dauerte es einige Minuten, bis sich die Mannschaft auf die gegnerische Spielweise eingestellt hatte. Dann aber erspielte sich der SC Ettmannsdorf eine optische Überlegenheit.In der zweiten Hälfte hatte die Heimelf zu Beginn wiederum einen leichten Durchhänger. Der TSV Waldkirchen konnte dies aber nicht entscheidend nutzen. Glück hatte der Gast in der 57. Minute, als der SR nach einem Luftkampf zwischen Lukas Rothut und Torwart Simon Boxleitner außerhalb des Fünfmeterraums auf Stürmerfoul entschied. Die Entscheidung fiel in der 84. Minute. Zuerst musste Gästespieler Ingo Pfeil mit Gelb-Rot vom Platz, dann segelte die Freistoßflanke in den Strafraum, wo Erkan Kara am höchsten stieg und einköpfte.

SC Ettmannsdorf: Ebner, Maximilian Schreyer (62. Bohnert), Kara, Tausendpfund, Vollath, Rothut (78. Lukas Schreyer), Philipp Peter, Schmidt, Hofer, Fischer, Kiendl (82. Ruß)

TSV Waldkirchen: Boxleitner, Rodler (17. Pfeil), Neuwirth, Schauberger, Strahberger, Karlsdorfer, Galle, Hofbauer (65. Schmöller), Josef Krieg, Krenn, Martin KriegTor: 1:0 (84.) Erkan Kara - SR: Stefan Linß (Bayreuth) - Zuschauer: 150 - Gelb-Rot: (83.) Ingo Pfeil (Waldkirchen) wegen wiederholtem Foulspiel