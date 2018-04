Sport Schwandorf

Die da vorne lassen nichts anbrennen: In der A-Klasse Mitte läuft im Saisonendspurt alles auf einen Dreikampf hinaus - mit Vorteilen für die SpVgg Bruck.

Das Spitzentrio aus dem Kreis Schwandorf gab sich am 20. Spieltag der Kreisklasse Mitte keine Blöße. Spitzenreiter SpVgg Bruck (1./42) besiegte den SV Altendorf (11./18) erwartungsgemäß klar mit 4:0, der SV Seebarn (2./37) gewann beim SV Neubäu II (9./21) gar mit 5:0. Im Rennen ist auch weiterhin die SpVgg Mitterdorf (3./37), die im Verfolgerduell den TB Roding II (4./34) mit 3:1 niederhielt.Der SC Altfalter (8./23) leistete sich eine 0:1-Heimniederlage gegen Abstiegs-Relegationsplatz-Inhaber TV Bodenwöhr (12./17). Für die B-Klasse kann der TSV Nittenau II (13./10) nach der 0:4-Heimniederlage gegen den SV Erzhäuser (6./25) planen.TSV Nittenau II 0:4 (0:1) SV ErzhäuserTore: 0:1 (13.) Thomas Scheuerer, 0:2, 0:3, 0:4 (71./84./86.) Niko Plep - SR: Robert Prasch (SC Kleinwinklarn) - Zuschauer: 30Die Gäste waren die bessere Mannschaft und entführten die Punkte auch in der Höhe von 4:0 verdient aus Nittenau. Scheuerer sorgte schon früh für die 1:0-Pausenführung des SVE, nach der Pause macht dann Plep mit einem lupenreinen Hattrick den ungefährdeten Gästesieg perfekt.SV Neubäu II 0:5 (0:0) SV SeebarnTore: 0:1 (48.) Tobias Ehebauer, 0:2 (59.) Fabian Winnig, 0:3 (67.) Damian Danaj, 0:4 (69.) Markus Ziereis, 0:5 (76.) Matthias Rösch - SR: Philipp Fuchs (FC Tegernheim) - Zuschauer: 50Die Heimelf stand im ersten Durchgang tief und so taten sich die Gäste, die ihre Angriffe nicht konsequent zu Ende spielten, schwer, zum Torerfolg zu kommen. Nach dem Seitenwechsel spielte der Favorit schnörkelloser und kam nun auch zum Erfolg. Ehebauer bracht kurz nach der Pause mit dem 1:0 den Bann, Winnig legte das2:0 nach. Nun war der Kampfgeist der Neubäuer Reservisten gebrochen und Seebarn kam zu vielen Chancen, von denen Danaj M.Ziereis und Rösch weitere drei zum 5:0-Endstand, der auch etwas höher hätte ausfallen können, nutzten.SpVgg Bruck 4:0 (2:0) SV AltendorfTore: 1:0, 2:0 (35./Foulelfmeter/44.) Manfred Jobst, 3:0 (47.) Daniel Hoeppner, 4:0 (54.) Sebastian Hautmann - SR: Siegfried Plößl (SV Pullenried) - Zuschauer: 60 - Gelb-Rot: (72.) Simon Grabinger, Altendorf.Einen harten Kampf lieferten sich beide Teams, so dass der Unparteiische mit Gelben Karten nicht sparen musste. Am Ende feierte der Spitzenreiter einen verdienten 4:0-Heimsieg, der niemals in Gefahr geriet.SC Altfalter 0:1 (0:0) TV BodenwöhrTor: 0:1 (77.) Georg Dorrer - SR: Markus Weinfurtner (SC Teublitz) - Zuschauer: 50In einem sehr schwachen Match waren die abstiegsgefährdeten Gäste die etwas bessere Mannschaft mit den besseren Torchancen und entführten durch den Treffer von Dorrer verdientermaßen die wichtigen drei Punkte aus Altfalter.StatistikSV Mitterkreith - SV Bernried 2:2 (0:2) Tore: 0:1 (24.) Vitalij Drohobeckyj, 0:2 (44.) Petr Vachtl, 1:2, 2:2 (65./81.) Florian Niklas - SR: Udo Schirmer (SSV Schorndorf) - Zuschauer: 80SpVgg Mitterdorf - TB Roding II 3:1 (1:0) Tore: 1:0 (34.) Tobias Riedl, 1:1 (63.) Andreas Wistuba, 2:1 (74.) Tobias Riedl, 3:1 (79.) Tobias Lorenz - SR: Richard Herrmann (FSV Pösing) - Zuschauer: 120.