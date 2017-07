Sport Schwandorf

13.07.2017

13.07.2017

Der SC Weinberg veranstaltete sein traditionelles AH-Turnier. Bereits zum fünften Mal wurde es zum Gedenken an Manfred Berger ausgespielt, der viele Jahre als Funktionär beim Verein war.

Die Ergebnisse

Acht Mannschaften spielten in zwei Gruppen auf Kleinfeld um den Einzug ins Halbfinale. Im ersten Halbfinale setzte sich der TSV Nittenau gegen die SG TSV/FTE Schwandorf durch. In das Finale folgte der TSV Klardorf, der gegen die SG FC Schwandorf/ASV Fronberg die Oberhand behielt. Das Endspiel entschied der TSV Klardorf mit 3:1 zu seinen Gunsten.Die Schiedsrichter Dieter Dumke (SC Weinberg) und Tobias Buchfink (JFG Oberpfälzer Seenland) hatten mit dem sehr fairen Turnier keinerlei Probleme. Vorsitzender Hans Sturm dankte den Organisatoren und Helfern für die perfekte Planung und Durchführung des Turniers und erinnerte in seiner Ansprache an Manfred Berger, der auch als Vorstand im Verein tätig war.Die Siegerehrung wurde von AH-Präsident Franz Göltl und Reinhard Berger vorgenommen. Jeder teilnehmende Verein erhielt ein "Geräuchertes" und der Sieger zusätzlich den Wanderpokal. Die meisten Vereine haben spontan ihre Teilnahme für das nächste Jahr zugesagt. Die SpVgg Wiesau hatte mit 69 und 68 Jahren die ältesten Spieler in ihren Reihen und kündigte an im nächsten Jahr wegen "Nachwuchsmangel" nicht mehr als Mannschaft anzutreten, aber wenigstens als Gast vorbeizuschauen. Im Anschluss an die Siegerehrung saßen die überwiegend Schwandorfer Fußballer bis spät in die Nacht zusammen und erzählten sich Anekdoten aus der guten alten Fußballer-Zeit.Platzierungen: SpVgg Wiesau, 7. ASV Burglengenfeld, 6. SC Weinberg, 5. SC Kreith, 4. SG FC Schwandorf/Fronberg, SG TSV/FTE Schwandorf, 2. TSV Nittenau, 1. TSV Klardorf