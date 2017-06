Sport Schwandorf

16.06.2017

16.06.2017

Die Saison 2016/2017 ist beendet und auch für die Schiedsrichter bedeutet dies, dass zurück geblickt wird. Die Vorstandschaft der Schiedsrichtergruppe Schwandorf lud deshalb in das Schwimmbadcafé Wackersdorf ein und knapp 90 Referees aus dem Landkreis folgten dieser Einladung. Im Fokus stand die Bekanntgabe der Qualifikation, im Vorfeld wurde jedoch Ehrenmitglied Wolfgang Baehnisch offiziell die Gruppenkrawatte und ein individuell besticktes Handtuch überreicht. Baehnisch feierte im Mai seinen 80. Geburtstag und somit wurde ihm die Ehre der Krawatte zu Teil.

In A-Junioren-Bundesliga

Große Herausforderung

Im Anschluss blickte Obmann Florian Fleischmann zuerst kurz auf den vergangen Monat zurück, ehe es um die einzelnen Ligen ging. Im DFB-Bereich war mit Philipp Götz ein Schwandorfer Schiedsrichter in der A-Junioren-Bundesliga unterwegs. Er pfiff wieder eine tolle Saison, letztlich muss er nach 3 Jahren diese Liga jedoch verlassen, da ein längerer Aufenthalt nicht möglich ist. In diesen 3 Jahren war Philipp zwei Mal zu Stützpunktturnieren eingeladen worden und pfiff einmal sogar das Finale.In der Regionalliga konnte Fleischmann (SC Kreith-Pittersberg) seinen Platz halten und wäre ohne einen Fehlpfiff sogar unter den besten 10 Schiedsrichtern gelandet. Somit also letztlich doch eine zufriedenstellende Saison, die im kommenden Jahr ohne diesen Fehler verlaufen soll. Jonas Schieder aus Weiden ist im kommenden Jahr ebenfalls weiterhin in der höchsten Amateurspielklasse Bayerns vertreten.Auch Philipp Götz (SC Ettmannsdorf) und Eduard Maier (DJK Gleiritsch) pfiffen eine souveräne Saison in der Bayernliga. Sie sind, wie alle anderen Oberpfälzer, ebenfalls weiterhin in der zweigleisigen Liga qualifiziert. Einzig Roman Solter aus Weiden wird hier nicht mehr auflaufen. Er verzichtet freiwillig auf seinen Platz, da er Beruf und Schiedsrichterei auf diesen Niveau nicht mehr vereinbaren kann.In der Landesliga waren mit Thomas Fischer, Markus Haase, Marco Fenzl (alle ASV Burglengenfeld) und Felix Scharf (TV Nabburg) gleich vier Schwandorfer qualifiziert. Auch hier gab es keine Abstiegsängste und leider reichte es für Thomas Fischer auch knapp nicht zum Aufstieg. Einen kleinen Wehmutstropfen gibt es trotzdem. Marco Fenzl verlässt freiwillig diese Verbandsliga, da er durch seine Selbstständigkeit keine Chance mehr sieht, den Platz ordentlich auszufüllen.In der Bezirksliga dann ein herrliches Bild. "So etwas zu sehen, macht einen Obmann mehr als stolz", erklärte Fleischmann. Die ersten vier Plätze gingen allesamt nach Schwandorf. Dominik Götz (TSV Stulln), Fabian Held (DJK Dürnsricht) und Ralf Waworka (SC Kleinwinklarn) ergatterten sich Punktgleich den Platz an der Sonne. Ihnen folgte Manuel Dirnberger (TSV Nittenau) nur knapp dahinter. Als Aufsteiger wurden Dominik Götz und Manuel Dirnberger nominiert und sie dürfen sich ab der neuen Saison Landesliga-Schiedsrichter nennen. Held konnte verletzungsbedingt nur zwei Spiele unter Beobachtung leiten und Waworka ist für einen Aufstieg leider schon über der Altersgrenze.Auch die beiden verbliebenen SR in dieser Liga, Tobias Thanner (SC Kreith-Pittersberg) und Ingo Kagerer (1. FC Schwandorf), waren im oberen Drittel der Tabelle zu finden. Lisa Manner (1. FC Schwarzenfeld) war über die Frauenförderschiene 5 Mal im Einsatz und zeigte, dass sie dieser Liga gewachsen ist. Später gab es für sie dann eine weitere positive Nachricht. Manner wird in der kommenden Saison als Kreisliga-Förder-Schiedsrichterin des Bezirks gemeldet und hat somit die Chance regulär bereits während der laufenden Saison 17/18 in die Bezirksliga aufzusteigen.Tobias Thanner wird Teil des VSA-Toptalente-Kaders sein. Jeder Bezirk darf hier nur zwei Schiedsrichter melden. Eine große Ehre aber auch eine große Herausforderung für den jungen Referee. Ingo Kagerer verlässt aus privaten Gründen freiwillig die Klasse und stellt seinen Platz somit einem jungen Talent zur Verfügung. Die Gruppe bedankte sich mit einem großen Applaus bei Kagerer für seine langjährigen Leistungen.