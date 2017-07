Sport Schwandorf

11.07.2017

Am Mittwoch fällt im Fußballkreis Cham/Schwandorf der Startschuss für die nächste Runde im Toto-Pokal auf Kreisebene. 36 Vereine von der A-Klasse bis zur Kreisliga ermitteln in 18 Begegnungen die Teilnehmer für Runde zwei am nächsten Mittwoch. Die höherklassigen Teams aus der Bezirksliga bleiben noch außen vor, sie greifen erst im August in das Geschehen ein.

Von den Kreisligisten wird das Weiterkommen erwartet, weil sie es ausnahmslos mit niederklassigen Gegnern zu tun haben. Jedoch sind die Aufgaben teilweise schwierig. Sie muss sich der TV Nabburg als frischgebackener Aufsteiger in die Kreisliga der DJK Weihern/Stein stellen. Auch das Gastspiel der SpVgg Neukirchen-Balbini bei der DJK Steinberg ist kein Selbstläufer. Vor einer echten Bewährungsprobe steht der 1. FC Rötz beim starken Kreisklassisten TSV Dieterskirchen. Hier erscheint der Ausgang der Begegnung völlig offen. Da sollte es der SV Neubäu als Titelkandidat der Kreisliga beim TV Bodenwöhr erheblich leichter haben, die zweite Runde zu erreichen. Für den Kreisligarückkehrer SV Kemnath/Buchberg sollte die Hürde beim SC Teublitz zu meistern sein, obwohl die Gastgeber heuer mit mehr Selbstvertrauen ausgestattet sind.Ein Nachbarschaftstreffen gibt es beim TSV Schwandorf, der nach dem Absturz in die B-Klasse den Wiederaufstieg geschafft hat. Im ersten Plfichtspiel der neuen Saison kommt es zum Pokalschlager gegen den TV Wackersdorf. Mit dem ASV Fronberg und der FT Eintracht Schwandorf treffen sich zwei Clubs zum innerstädtischen Derby in Schwandorf. Nach dem Abstieg aus der Kreisklasse hat sich der TSV Klardorf mit dem TuS Dachelhofen zusammengeschlossen. Ein erster Härtetest wartet auf die SG mit dem Gastspiel des SV Haselbach in Klardorf.Alle Spiele im Überblick18.30 UhrFC Maxhütte - SV Fischbach DJK Weihern/Stein - TV Nabburg TSV Schwandorf - TV Wackersdorf SG Klardorf/Dachelh. - Haselbach FC Saltendorf - SC Kreith SC Altfalter - SC Sinopspor 57 SC Teublitz - SV Kemnath/Buchberg DJK Steinberg - SpVgg Neuk.-Balbini TV Bodenwöhr - SV Neubäu SpVgg Bruck - TSV Winklarn SV Bernried - FSV Pösing SV Mitterkreith - FC Stamsried SV Blaibach - SpVgg Eschlkam FC Chamerau - SSV Schorndorf TSV Falkenstein - FC U'traubenbach SG Silbersee - SpVgg Willmering19 UhrTSV Dieterskirchen - 1. FC Rötz ASV Fronberg - FTE Schwandorf