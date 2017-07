Sport Schwandorf

28.07.2017

6

0 28.07.2017

Die Saison in der Kreisliga West ist eröffnet: Mit der Partie des SC Ettmannsdorf gegen den FC OVI-Teunz. Am Sonntag wartet in Nabburg schon der erste Kracher auf die Fans.

Mit den Aufsteigern TV Nabburg, SV Kemnath und SC Kleinwinklarn, dem Bezirksligaabsteiger TSV Tännesberg und der neuformierten SG DJK Gleiritsch/TSV Trausnitz I kämpfen sechs Neulinge in der Kreisliga West um ihre größtenteils unterschiedlichen Saisonziele.Hervorzuheben ist am ersten Spieltag die Partie und Prestigeduell zwischen den beiden Aufsteigern TV Nabburg und dem SV Kemnath. Die Gastgeber konnten vor nicht allzu langer Zeit mit einem Auswärtssieg in Kemnath die Kreisklassen-Meisterschaft unter Dach und Fach bringen, wonach der in Nabburg gastierende SV Kemnath diese schmerzvolle Niederlage egalisieren kann.TV Nabburg So. 15.15 SV Kemnath/Buchb.Mit großer Unsicherheit geht der Aufsteiger TV Nabburg in die neue Saison. Trainer Walter Bauer konnte zu keinem Zeitpunkt seine Wunschformation in den Vorbereitungsspielen testen, so dass weder Mannschaft noch Verantwortliche den aktuellen Leistungsstand beurteilen können. Dennoch ist man im Lager des TV Nabburg ehrgeizig genug, sich gegen den Mitaufsteiger einen Auftaktsieg zum Ziel zu stecken. Auch der Gast aus Kemnath konnte gerade in den Trainingseinheiten nie Vollzähligkeit vermelden. Aufgrund vieler Studenten und der derzeitigen Prüfungsphase sowie auch wegen einiger angeschlagener Akteure war der Trainingsbesuch vom Trainerteam Manuel Rom und Max Birner überschaubar. "Wir wollen am Sonntag den ersten Schritt in Richtung Klassenerhalt machen", beschreibt Max Birner die Marschroute für das Nabburg Spiel.SC Kleinwinklarn So. 15.15 SV NeubäuDer Aufsteiger SC Kleinwinklarn freut sich auf eine prestigeträchtige Kreisliga-Saison mit heißumkämpften Spielen in zahlreichen Landkreisderbys. Coach Markus Rüdiger muss jedoch um die Einsätze von Tobias Leitl und Torgarant Marco De Giorgi bangen. Gegen die stark eingeschätzten Gäste aus Neubäu wäre man mit einem Remis zu Hause hochzufrieden. "Die abgewanderten Denis Nikolov und Stefan Krachunov reißen ein riesiges Loch in unsere Leistungsdichte", berichtet Neubäu Coach Adi Götz aus dem Lager der Gäste. Zudem ist Torjäger vom Dienst, Tomas Bahleda, aus privaten Gründen nur noch sporadisch einsetzbar. "Wir sind alles andere als Favoriten", sagt Adi Götz, der in der Testphase gegen die U23 der SpVgg Weiden und den SV Burgweinting jeweils 0:6-Niederlagen verkraften musste.SG Schönthal So. 15.15 TSV TännesbergDie SG Schönthal/Premeischl hat in der Sommerpause fusioniert und könnte, sportlichen Erfolg vorausgesetzt, das Aufstiegsrecht in die Bezirksliga in diesem Jahr realisieren. "Wir möchten zuerst die 30 Punkte-Marke knacken und dann weiterschauen", hält Trainerfuchs Wolfgang Galli dennoch den Ball flach. Bis auf den am Knie verletzten Martin Heimerl geht der junge Fusionsverein in Bestbesetzung in die Partie gegen den Bezirksligaabsteiger. "Ich will Vollgasfußball sehen und wir müssen vom Kopf her frei sein", sagt Gästetrainer Hans-Jürgen Linge. Der Tännesberger Coach berichtet von einer guten Vorbereitung, in der viele Neuzugänge nach insgesamt sieben Abgängen integriert werden konnten. Gegen die für den TSV Tännesberg bislang unbekannte SG Schönthal/Premeischl steckt sich Linge ein Erfolgserlebnis zum Ziel.TSV Stulln So. 16.00 SpVgg Neukirchen/B.Der TSV Stulln konnte mit Christian Zechmann den Top-Torjäger der vergangenen Bezirksligasaison als Spielertrainer präsentieren. Diese Euphorie spiegelte sich auch in der Trainingsbeteiligung des TSV wieder. "Wir hatten eine sehr hohe Trainingsbeteiligung und konnten alle Vorbereitungsspiele für uns entscheiden", berichtet der Neutrainer des TSV Stulln im Vorfeld der Partie gegen die SpVgg Neukirchen-Balbini. Bis auf Tobias Lippert und Thomas Dorrer können die favorisierten Stullner in Bestbesetzung antreten. Die Gäste um Coach Martin Scheuerer hatten hingegen eine eher durchwachsene Vorbereitung. "Ich hoffe wir können durch mannschaftliche Geschlossenheit dagegenhalten", entgegnet Martin Scheuerer mit Respekt seinem morgigen Gegner.SG Gleiritsch/Trausn. So. 17.00 SF WeidenthalDer Fusionsverein DJK Gleiritsch/TSV Trausnitz verpflichtete mit Michael Babl einen nicht unbekannten Trainer in der Region. Babl trainierte vor einigen Jahren bereits den TSV Oberviechtach und war zuletzt beim A-Klassisten SpVgg Moosbach tätig. "Wir mussten mit vielen verletzten Spielern aus beiden Lagern in die Vorbereitung gehen, was die Verschmelzung zu einem Team nicht einfacher macht", berichtet er. Dennoch möchte man den nicht zu unterschätzenden Sportfreunden aus Weidenthal/Guteneck mit Respekt begegnen und zu Beginn der Saison nicht mit einer Niederlage starten. Selbstbewusst reisen die Sportfreunde nach Gleiritsch. "Die Jungs haben alle super mitgezogen und wir werden in kompletter Formation antreten", freut sich der neuverpflichtete Trainer Christian Adler auf das Lokalderby. Adler war in der vergangenen Saison noch bei der DJK Dürnsricht/Wolfring tätig.ASV Burglengenfeld II So. 17.00 FC RötzMit André Schille hat der ASV Burglengenfeld einen neuen Trainer zu Saisonbeginn für sich gewinnen können. "Die Vorbereitung hat gezeigt, dass wir gut gerüstet sind", gibt sich der neue Coach zuversichtlich fürs erste Punktspiel. Taktisch wird der ASV Burglengenfeld II den Gegner früh unter Druck setzen und versuchen, ihn nicht ins Spiel kommen zu lassen. "Ich möchte mit einem Dreier in die Saison gehen", gibt Schille unmissverständlich zu verstehen. Nachdem der Gast aus Rötz in vergangenen Saison das Aufstiegsrecht nicht wahrgenommen hatte, lautet die Zielsetzung der Mannschaft von Trainer Georg Gruschka, die jungen Spieler aus dem eigenen Nachwuchs zu integrieren und hierbei einen gesicherten Mittelfeldplatz zu erreichen. Die Vorbereitung lief aufgrund vieler Verletzungen eher schlecht, so dass man mit einem Punktgewinn im Städtedreieck zufrieden wäre.