Sport Schwandorf

12.07.2017

0 12.07.2017

Ettmannsdorf. Das Eröffnungsspiel in der Landesliga Mitte läuft in diesem Jahr mit Beteiligung des SC Ettmannsdorf ab. Am Donnerstag startet die neue Saison mit der Begegnung SV Fortuna Regensburg gegen das Team von Thorsten Baierlein. Auf den ersten Blick scheint dies ein ungleiches Duell und eine klare Sache für die ambitionierten Gastgeber zu sein. Spielbeginn ist um 19 Uhr, zuvor werden alle Mannschaften vorgestellt.

Nicht in Ehrfurcht

Viel ausprobiert

Fischer fraglich

Landesliga Mitte 1. Spieltag



Donnerstag, 13. Juli, 19 Uhr: Fortuna Regensburg - SC Ettmannsdorf; Freitag, 14. Juli, 19 Uhr: ASV Cham - 1. FC Bad Kötzting; Samstag, 15. Juli, 14 Uhr: TSV Waldkirchen - Sturm Hauzenberg; 15 Uhr: FC Tegernheim - SV Donaustauf; 16 Uhr: SV Etzenricht - TSV Bad Abbach; 17 Uhr: SV Neukirchen b.Hl. Blut - SV Hutthurm; 18 Uhr: TSV Kareth - 1. FC Schwarzenfeld; verlegt: ASV Burglengenfeld - SV Raigering; Jahn Regensburg II - TSV Bogen

Für die Gäste und ihren neuen Trainer stellt diese Partie eine Ehre dar, schließlich werden zahlreiche Zuschauer auf dem Gelände der Regensburger erwartet. Für die Ettmannsdorfer besteht also die Möglichkeit, sich dem Publikum zu präsentieren. Ob es letztendlich zu mehr reicht, als zu einer ordentlichen Leistung gegen den Titelfavoriten, der sich noch weiter verstärkt hat und über eine mit vielen sehr guten Einzelspielern besetzten Truppe verfügt, bleibt abzuwarten. Angst zeigen und in Ehrfurcht erstarren werden die Spieler des SC Ettmannsdorf keineswegs, sie vertrauen auf ihre eigenen Stärken.In der kurzen und intensiven Vorbereitungszeit wechselten beim SCE Licht und Schatten. Nach guten Leistungen in der Testphase gegen den SV Donaustauf, beim Turnier des ASV Burglengenfeld oder dem überraschenden Pokalerfolg über die SpVgg SV Weiden, folgten schnell wieder Schwächephasen. "Das ist durchaus normal, denn ich habe in den vergangenen Wochen viel getestet und ausprobiert. Auch mussten die Neuzugänge in die Mannschaft integriert werden", sagt Thorsten Baierlein als Resümee. Wichtig sei der klare Sieg am Sonntag beim FC Thalmassing gewesen. Dadurch geht der SCE gut vorbereitet und gestärkt in das schwere Auftaktspiel gegen den SV Fortuna Regensburg.Der Ettmannsdorfer Trainer sieht in der heimischen Elf den haushohen Favoriten. Trotzdem werden sich die Ettmannsdorfer nicht verstecken, sondern versuchen, es dem Gegner mit einer gewissen Taktik so schwer wie möglich zu machen. "Wir wollen als kompakte Einheit auftreten. Wenn wir an uns glauben, unsere Leistung auf den Platz bringen und diszipliniert agieren, traue ich der Mannschaft auch gegen Fortuna etwas zu", sagt Trainer Baierlein.Insgesamt freuen sich beim SC Ettmannsdorf alle, dass es wieder los geht. Die neue Saison soll von Beginn an anders verlaufen als die vergangene. Mit dem Abstieg will die Mannschaft nichts zu tun haben, wenngleich die Liga gegenüber dem Vorjahr stärker geworden ist. Für das heutige Spiel steht dem SCE fast der gesamte Kader zur Verfügung. Lediglich hinter dem Einsatz von Sebastian Fischer steht ein Fragezeichen.