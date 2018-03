Sport Schwandorf

25.03.2018

25.03.2018

Einen optimalen Start in die Rest-Rückrunde in der Landesliga legte der SC Ettmannsdorf am Samstag hin. Mit 3:0 gewann der abstiegsbedrohte Gast aus der Oberpfalz beim heimstarken SV Hutthurm und setzte ein klares Ausrufezeichen in Richtung der Konkurrenz. Neuzugang Tobias Wiesner und der schnelle Jeremy Schmidt mit zwei Treffern sorgten für den verdienten Auswärtssieg. Die Mannschaft machte deutlich, dass sie den Abstiegskampf angenommen hat. Einzig die teilweise unerwarteten Punktgewinn der Konkurrenten dämpften die gute Stimmung beim SCE.

Es war eine starke Vorstellung der Ettmannsdorfer auf dem Kunstrasenplatz des Gegner, sie waren fast während der gesamten Spielzeit das überlegene Team. Lediglich nach dem schnellen Führungstreffer durch Tobias Wiesner in der zweiten Minute konnte die Heimelf kurzzeitig für einen ausgeglichenen Verlauf sorgen. In dieser Phase gab es auf beiden Seiten einige gute Torchancen. Der SCE nahm Mitte der ersten Hälfte das Geschehen wieder in die Hand, war kämpferisch und läuferisch überlegen und erzielte durch einen konzentriert vorgetragenen Angriff in der 35. Minute durch Jeremy Schmidt das 2:0.Auch nach dem Seitenwechsel fand der SV Hutthurm kein geeignetes Mittel gegen die sichere Gästeabwehr. Die Entscheidung fiel nach knapp einer Stunde mit dem 3:0 durch Jeremy Schmidt.SV Hutthurm: Negele, Eglhofer, Lorenz, Schätzl (46. Obermeier), Bartl, Weber, Stockinger (58. Traxinger), Slodarz, Kesten, Philipp (69. Graf), ReschSC Ettmannsdorf: Hanke, Vollath, Tausendpfund, Kara, Philipp Peter, Müller, Fischer, Schmidt (81. Morin), Hofer (66. Koc), Rothut, Wiesner (76. Siebert)Tore: 0:1 (2.) Tobias Wiesner, 0:2 (35.) Jeremy Schmidt, 0:3 (58.) Jeremy Schmidt - SR: Jochen Gschwendtner (Wurmannsquick) - Zuschauer: 100