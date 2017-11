Sport Schwandorf

24.11.2017

6

0 24.11.2017

Für die Basketballer des TSV 1880 Schwandorf kommt es am Samstag zur nächsten Bewährungsprobe. Die Mannschaft von Spielertrainer Sebastian Fischer muss dann beim TV Augsburg antreten. Nachdem Schwandorf letztes Wochenende im Topspiel gegen Neumarkt die erste Saisonniederlage kassierte, soll es jetzt wieder mit einem Erfolg klappen. Spielbeginn ist um 20 Uhr in Augsburg.

Wir wussten, dass dieser Lauf auch wieder vorbei sein würde. Spielertrainer Sebastian Fischer

Am vergangenen Wochenende war es für die Schwandorfer dann soweit: Nach einem perfekten Saisonstart mit fünf Siegen kassierten der TSV gegen Neumarkt die erste Niederlage. Mit 57:68 unterlag Schwandorf im Duell der beiden letzten ungeschlagenen Teams. "Wir wussten, dass dieser Lauf auch wieder vorbei sein würde", zeigte sich Fischer nach der Partie realistisch. "Deswegen werden wir uns jetzt nicht mehr damit beschäftigen und schauen auf das nächste Spiel in Augsburg - das wird schwer genug."Die Augsburger sind seit Jahren eins der Topteams der Bayernliga. Letzte Saison wurde das Team aus Schwaben Zweiter und kam nur aufgrund eines schwachen Saisonstart (1:4) nicht mehr an den Meister aus Wolnzach heran. Denn von den nächsten 17 Spielen wurden beeindruckende 16 Siege eingefahren, die letzten zwölf Partien wurden allesamt gewonnen. Und auch dieses Jahr ist Augsburg wieder mit ganz vorne dabei. Aufgrund von Spielverlegungen hat der TV erst fünf Partien absolviert und musste - wie Schwandorf - nur gegen Neumarkt eine Niederlage einstecken. Diese war mit 58:61 zudem äußerst knapp. Zuletzt gab es einen klaren 88:56-Erfolg in Cham.Personell gibt es bei den Schwaben eine große Veränderung: Mit Felix Förster verließ der Augsburger Topscorer der letzten Jahre zwar das Team. Allerdings kam mit Jonas Zink aus Nördlingen sofort Ersatz beim Punktesammeln. Mit 18,0 Zählern pro Partie gehört Zink zu den stärksten Akteuren der Bayernliga."Augsburg hat sich mit Zink und noch weiteren Neuzugängen verstärkt und den Abgang von Förster so kompensiert. Jetzt spielen sie weniger über die Center und mehr über ihre Außenspieler, was sie sicher genauso gefährlich macht", schätzt Fischer den neuen Kader ein.Trotzdem soll es nach der letzten Niederlage wieder mit einem Erfolg klappen. Dabei muss Fischer auf Tobias Ruhland verzichten, der aus beruflichen Gründen fehlt. Wieder mit dabei ist Christopher Bias, der den Saisonstart verletzt verpasste, gegen Neumarkt aber sein Comeback gab.TSV-Kader: Alexander Barth, Stefan Beer, Christoper Bias, Vaidas Butkus, Sebastian Erdelt, Sebastian Fischer, Stefan Münch, Johannes Pflamminger, Alwin Prainer, Daniel Rapo und Andreas Schindwolf.