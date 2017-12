Sport Schwandorf

04.12.2017

1

0 04.12.2017

Nach zuletzt zwei Niederlagen gegen die Topteams aus Neumarkt und Augsburg wollten die Schwandorfer Basketballer beim Tabellenvorletzten Cham wieder einen Erfolg feiern. Sie wollten ...

Die Basketballer des TSV 1880 Schwandorf haben die dritte Niederlage in Folge kassiert. Beim ASV Cham unterlag die Mannschaft von Spielertrainer Sebastian Fischer in einer hektischen Partie mit 61:64. In der Tabelle bleibt der TSV zwar weiter Vierter, hat jetzt aber schon deutlichen Rückstand auf die Spitzenreiter. Für die Partie gegen den ASV Cham mussten die Schwandorfer kurzfristig auf Flügelspieler Vaidas Butkus verzichten. Zudem konnte Neuzugang Stefan Dokic noch nicht mitwirken.Mit einem 9:0-Lauf startete Schwandorf ins Spiel. Doch dann kam es zum Bruch im Spiel: Die Gäste hatten große Probleme in der Offensive. Zur Pause führten die Gastgeber mit 29:23. Und auch im dritten und zu Beginn des vierten Spielabschnitts ein ähnliches Bild: Schwandorf hatte große Probleme zu Punkten. Die Trefferquote war weiter schwach und so konnten die Gäste die Freiräume nicht nutzen. Das System von Cham, aggressiv in Körbnähe zu verteidigen ging voll auf. Fünf Minuten vor dem Ende führten die Gastgeber dadurch mit 61:42 und die Partie schien entschieden. Doch dann ging offenbar ein Ruck durch die Schwandorfer Mannschaft, die Aufholjagd begann. Beim Stand von 61:64 und hatte Johannes Pflamminger noch die Chance, mit einem Dreier auszugleichen. Doch der Ball verfehlte das Ziel. "Wir haben heute in der Offensive nicht das gezeigt, was wir können. Unsere Trefferquote war einfach zu schwach und das hat Cham total in die Karten gespielt", zeigte sich Fischer nach der Partie enttäuscht. "Wir haben zwar bis zum Schluss gekämpft, aber das war heute einfach nicht genug." Am kommenden Wochenende geht es für die Schwandorfer in der Bayernliga gegen Ingolstadt weiter. Dann soll es endlich wieder mit einem Erfolgserlebnis klappen.TSV-Punkte: Andreas Schindwolf (21), Alwin Prainer (19), Johannes Pflamminger (6), Stefan Beer, Tobias Ruhland (je 5), Sebastian Fischer (3), Christopher Bias (2), Sebastian Erdelt, Stefan Münch, Daniel Rapo