Sport Schwandorf

01.12.2017

Für die Basketballer des TSV 1880 Schwandorf kommt es am Sonntag zum dritten Oberpfalzderby der Saison. Beim ASV Cham will die Mannschaft von Spielertrainer nach den letzten beiden Niederlagen gegen Neumarkt und Augsburg wieder in die Erfolgsspur der Bayernliga Mitte zurückkehren. Zudem unterlagen die Schwandorfer letztes Jahr bei Hinspiel in Cham und auch dafür soll es jetzt mit der Revanche klappen. Spielbeginn ist am Sonntag um 15 Uhr in Cham.

Die Schwandorfer Basketballer sind furios in die Saison gestartet. Mit fünf Auftaktsiegen wurde ein neuer Vereinsrekord aufgestellt und der TSV war auf Augenhöhe mit den Topteams der Liga. Doch dann kamen die direkten Vergleiche mit Neumarkt und Augsburg, in denen man sich jeweils geschlagen geben musste. Mit einer Bilanz von 5:2 liegen die Schwandorfer aktuell auf dem vierten Tabellenplatz.Am Sonntag soll es in Cham aber wieder mit einem Erfolg klappen. Dafür kann Fischer wieder auf Tobias Ruhland und Vaidas Butkus zurückgreifen, die zuletzt gegen Augsburg fehlten. "Mit Tobi (Ruhland) bekommen wir wieder etwas mehr Größe und Power unter den Korb. Vaidas (Butkus) hilft uns dagegen vor allem für die Distanzwürfe", freut sich Fischer auf die Rückkehr der beiden in den Kader.Der TSV trifft am Sonntag dann ebenfalls auf eine Mannschaft, die gerade in einer Krise steckt: Nach einem guten Saisonstart und zwei Siegen aus den ersten drei Partien hat der ASV Cham die letzten fünf Spiele in Folge verloren. Dadurch stecken die Chamer als Elftplatzierter aktuell mitten im Abstiegskampf.Allerdings lassen sich die Schwandorfer vom Negativlauf des Gegners nicht allzu sehr blenden: "Von den fünf Niederlagen waren drei gegen die Bayernliga-Topteams Heroldsberg, Augsburg und Neumarkt. Das sind der Dritt-, Zweit- und Erstplatzierte in der Tabelle und gegen zwei haben wir auch verloren", sagt Fischer vor dem Spiel. Verzichten müssen die Chamer am Sonntag wohl auf Markus Tamas und Vladimir Golik. Trotzdem hofft der Außenseiter durch die Unterstützung des eigenen Publikums und den Derbycharakter des Spiels auf die Überraschung.Und das hat bereits im letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams in Cham geklappt: Fast genau vor einem Jahr unterlag der TSV Schwandorf mit 83:100 beim Gastspiel. Vor allem das letzte Viertel, das der ASV mit 33:17 gewann, war damals entscheidend.TSV-Kader: Alexander Barth, Stefan Beer, Christoper Bias, Vaidas Butkus, Sebastian Erdelt, Sebastian Fischer, Stefan Münch, Johannes Pflamminger, Alwin Prainer, Daniel Rapo, Tobias Ruhland, Andreas Schindwolf