Sport Schwandorf

19.12.2017

1

0 19.12.2017

Die Basketballer des TSV 1880 Schwandorf haben das Jahr 2017 mit einer Niederlage beendet. Beim Post SV Nürnberg unterlag das Team von Spielertrainer Sebastian Fischer mit 64:72. Trotz der Pleite blicken die Schwandorfer mit 15 Siegen auf das erfolgreichste Kalenderjahr in der Bayernliga-Vereinsgeschichte zurück. Weiter geht es am 6. Januar im Bayernpokal-Achtelfinale gegen Würzburg.

Für das letzte Spiel des Jahres 2017 hatten sich die Schwandorfer viel vorgenommen: Man wollte an die souveräne Leistung von vor einer Woche anknüpfen, als Ingolstadt mit 101:53 besiegt wurde. Tobias Ruhland stand dafür wieder im Kader, Sebastian Erdelt fehlte erneut.Doch den besseren Start in die Partie erwischten die Gastgeber: Der Post SV Nürnberg zeigte sich deutlich treffsicherer und führte schnell. Schwandorf hatte erneut Probleme in der Offensive zum Abschluss zu kommen. Ende des ersten Viertels traf Nürnberg einen Dreier in allerletzter Sekunde zum 22:12. Im zweiten Abschnitt zeigten die Schwandorfer aber ein ganz anderes Bild: In der Verteidigung wurde auf eine Mann-Mann-Verteidigung gewechselt und die Angriffe waren jetzt deutlich zielstrebiger. Dadurch wurde der Rückstand nach und nach verkürzt. Zwei Minuten vor der Halbzeit ging der TSV dann sogar in Führung und behielt diese bis zum Seitenwechsel (34:30).Doch nach dem Seitenwechsel fielen die Gäste wieder in das Muster des Auftaktviertels zurück: Zwar wurden in den ersten fünf Minuten nur fünf Punkte zugelassen, aber die Schwandorfer markierten selbst keine Zähler. Nürnberg nutzte in den folgenden Minuten diese Schwächephase erneut aus und entschied das dritte Viertel mit 20:6 für sich.Im Schlussabschnitt versuchten die TSV-Spieler nochmal alles, um die Partie zu drehen. Aber Nürnberg präsentierte sich souverän und ließ die Gäste nicht mehr richtig rankommen. Am Ende machten die Hausherren so den 72:64-Erfolg perfekt. Trotz der Niederlage bleibt der TSV in der Bayernligatabelle auf dem vierten Platz.